Merkez sağda kurulacağı konuşulan partinin internet sitesi hizmete girdi

PARTİNİN kimlerden oluşacağı hangi isimlerin yer aldığı "stratejik nedenlerle" açıklanmıyor. Hedef olarak 'Süper Güç Türkiye' ifadesi yer alırken 'Neden yola çıkıyoruz?' kısmında şu ifadelere yer veriliyor:

"Koalisyonların olmadığı son 16 yıl AK Parti iktidarı tarafından yönetilmiş, doğrular ile yanlışlar birbirine girmiş, pek çok faydalı icraatın yanında olumsuz etkilerinin giderilmesi oldukça zor büyük hatalar yapılmıştır."

"Özellikle son 10 yıl içinde devlet içi güç odakları arasındaki hesaplaşmalar ve AK Parti'nin bu hesaplaşmaları tarafı veya aleti olması nedeniyle ilk dönemlerde yükselen adalet, demokrasi ve ekonomi yeniden inişe geçerek kötüleşmeye başlamıştır."

"İktidar partisinin tüm kadroları yorulmuş ve yıpranmış ayrıca devletimizi ve milletimizi de yormuş ve yıpratmışlardır."

"Yeni Parti milletimiz içinde bilinçli olarak tahrik edilen ayrışma ve kutuplaşmayı ortadan kaldırarak iç barışı sağlayacak, kimsenin ötekileştirilemeyeceği bir siyasi ve sosyal ortamı oluşturacaktır."

Arkasında kim var?

Her seçim öncesi merkez sağda çoğunluğu eski AK Partililerden oluşan br alternatif siyasi partinin kurulması için planlar yapıldığı konuşulur. Uygun zamanın beklendiğinin düşünüldüğü ve bu projede eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Babakan Ahmet Davutoğlu ve Eski Bakan Ali Babacan'ın yer alacağı öngörülür. Ne var ki, şimdiye kadar bu öngörülerin hiçbiri gerçekleşmedi.

Sivil anayasadan İslami usül hayvan kesimine detaylı parti programı

Partinin programında ve amaçlarında her türlü aşırılığa karşı olunduğu ancak herhangi bir hayat tarzı ve ideolojinin de dayatılmayacağı, yeni bir sivil anayasa yapılacağı, vergilerin düşürüleceği, demokrasinin güçlendirileceği, siyasi kararlar alınan davaların yeniden görüleceği, FETÖ ile mücadelenin devam edeceği ancak mağduriyetlerin giderileceği, mevzuatların basitleştirileceği, başörtüsü ve dini özgürlüklerin güvence altına alınacağı, yolsuzlukla etkin mücadele edileceği ifade edilirken yüksek teknoloji ve Ar-Ge'nin teşvik edileceği, kapsamlı bir eğitim reformunun yapılarak ortak akılla müfredat belirleneceği, devlette liyakatın geri getirileceği, sözleşmeli personellerin kadroya geçirileceği, yerli tohumun ve üretimin teşvik edileceği, aracıların kaldırılacağı, hayvan hakları yasasının çıkarılacağı, İslami usullere göre kesimin zorunlu kılınacağı, domuz eti üretimi ve satışının yasaklanacağı, herkese ücretsiz check-up hizmeti verileceği, her bölgeye ihtisas hastaneleri kurulacağı belirtiliyor.

Milli Savunma: Askerlik iki aya inecek

Bunların yanı sıra askerliğin iki aya indirileceği, doğrudan cumhurbaşkanına bağlı terörle mücadele timi kurulacağı, terör örgütlerinin finansman kaynaklarının kurutulacağı kaydediliyor.

Çevre: Poşetler yine ücretsiz olacak

Çevre konusunda geri dönüşüm bilinci oluşturulacağı, poşetlerin ücretli olma zorunluluğunun kaldırılacağı, toplanma alanlarının oluşturulmasının zorunlu hale getirileceği, belediyelerin keyfi faturalandırmalarına engel olunacağı ve kentlerin büyümesinde uluslararası standartların kullanılacağı aktarılıyor.

Enerji: Dışa bağımlılık azaltılacak

Yeni Parti enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını, Ege ve Akdeniz'deki menfaatlerin korunmasını, nükleer teknoloji çalışmalarının hızlanmasını ve enerji maliyetlerinin düşürülmesini hedefliyor.

Ulaşım: Her yer duble, her yer asfalt olacak

Ulaşımda devrim sözü veren Yeni Parti programı tüm şehirlerarası yolların duble, tüm köy yollarının da asfalt olacağı sözünü veriyor ve iletişimde 5G teknolojisine geçileceği belirtiliyor. Tüm Anadolu'nun hızlı tren ile birbirine bağlanacağı, radar ve trafik denetlemelerinin para tuzağı olmaktan çıkarılacağı söyleniyor.

Sosyal politikalar: Devlet kumar oynatmayacak

Sosyal yardımların Avrupa Birliği standartlarına yükseltileceği, iş bulana kadar işsizlik maaşının ödeneceği, Suriyelilerin kırsal bölgelere nakledileceği, engellilere her türlü imkanın sunulacağı, erken emeklilik seçeneğinin verileceği, müebbet nafaka uygulamasının kaldırılacağı ve devlet eliyle kumar oynatılmasına son verileceği ifade ediliyor.

Kültür-Sanat: Sinemaların tekelleşmesi önlenecek

Hollywood ve Bollywood ayarında bir film platosu kurulacağı, milli sinemanın oluşturulacağı, sinemadaki tekelleşmenin önüne geçileceği ve bağımsız yapımların destekleneceği vurgulanıyor.

Dış politika: AB üyeliği hedefinden vazgeçilecek

AB'ye vizesiz seyahat karşılığında AB üyeliği hedefinden vazgeçileceği ve 'imtiyazlı ortaklık modeli' önerileceği, 'İsrail zulmünü bitirmek için tüm enstrümanların' kullanılacağı, Doğu Türkistan'ın Çin ile ilişkilerde odak noktası haline getirileceği, Kıbrıs'ta Türk menfaatlerinin korunacağı aktarılıyor.

Alevilik ve Careferilik: Yasal statü verilecek

Tüm bunların yanı sıra Cem evlerine yasal statü verileceği, Alevi ve Caferi din adamları yetiştirileceği, zorunlu din derslerinde alevilik ve caferiliğin de öğretileceği, bu kişilerin diyanet işlerinde temsil edileceği belirtiliyor

Kürt meselesi ve PKK: PKK bitirilecek, Kürt vatandaşların talepleri müzakere edilecek

PKK'nın tamamen bitirileceği, Orta öğretimde Kürtçe ve Zazaca seçmeli dersler olacağı, Kürt vatandaşların taleplerinin müzakere edileceği, Türkçe dışında tüm dillerde yayın yapmanın serbest olacağı ifade ediliyor.