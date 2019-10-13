Merkel'den 'Barış Pınarı' çağrısı

Reuters, Erdoğan’ın talebi üzerinde Merkel ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini aktardı. Merkel’in sözcüsü yaptığı açıklamada bugün (13 Ekim Pazar) yapılan görüşmede “Şansölye askeri operasyonun derhal sonlandırılmasını savundu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Merkel ile arasında geçen bir diyaloğu şöyle anlatmıştı:

"Az önce ben Merkel'e de söyledim; 'Dedim bak hükümetinizde ortağınız, Dışişleri Bakanınız bu ifadeyi kullanıyor. Bunu neyle izah edeceksiniz? Biz sizinle NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok' dedim. Böyle bir garip yaklaşım olabilir mi! Siz bizden yana mısınız, terör örgütünden yana mısınız? Bir taraftan oturup terörle mücadeleyi konuşuyoruz, öbür taraftan şu anda bu terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Amerika kalkıyor Irak üzerinden 30 bin TIR silah gönderiyor ve şu anda bu silahlarla terör örgütü bize kaşı savaşıyor."