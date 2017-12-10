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Meral Akşener ve Kadir Mısıroğlu arasında Lozan polemiği

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kadir Mısıroğlu'nu arasında Lozan Antlaşması polemiği yaşandı

Meral Akşener ve Kadir Mısıroğlu arasında Lozan polemiği

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kadir Mısıroğlu'nu arasında Lozan Antlaşması polemiği yaşandı

10 Aralık 2017 Pazar 16:55
Meral Akşener ve Kadir Mısıroğlu arasında Lozan polemiği
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Zaman içinde tüm anlaşmalar güncellemeye ihtiyaç duyar ve son gelişmeler ışığında Lozan’a da çeki düzen vermek gerekiyor” ifadesine tepki gösterdi. "Kudüs, arkasından Lozan’ın tartışmaya açılması. Biz neyi tartışıyorduk bundan önce Man Adası’nı, Zarrab davasını. Ben tarihçiyim üniversitelerde 15 yıl bu konuları anlattım. Bildiğim bir konu. Öncelikle ben bizi yönetenlere 100 sayfa tarih okumalarını tavsiye ediyorum” diyen Akşener,  "Tarihi Kadir Mısıroğlu'nun anlattıklarıyla öğrendikleri için, Lozan'ın lüzumsuz olduğuna dair şuur altları var. Lozan anlaşma değil, Cumhuriyet'in kuruluş belgesidir" ifadesini kullandı. 
Akşener, şöyle devam etti:
İç politikadaki dertleri örtmek içinse bunu anlarım amenna. Ama geçmişin getirdiği şuur altları ise sakıncalı bir durum. Çünkü, Lozan bizim devletimizin kuruluş belgesidir. Anlaşma değildir, ‘Antlaşma’dır. Yalnızca Yunanistan’la Türkiye arasında değildir. Milli mücadele sonrasında Türkiye’yi işgal eden herkesledir.”
"Bir de ben tarihçiyim diyor"
Akşener’in sözlerine yanıt veren  Kadir Mısıroğlu ise, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: 
Lozan Antlaşması murahhaslar tarafından 24 Temmuz 1923'de imzalandı. TBMM ise 23 Ağustos 1923'de kabul etti. Cumhuriyet ise 29 Ekim 1923'de ilân edildi. Lozan bir sulh andlaşmasıdır. İstiklalle, kuruluşla bir alâkası yoktur. Bir de ‘Ben tarihçiyim’ diyor utanmadan! Yazık.”

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaKadir MısıroğluMeral AkşenerLozan Antlaşması
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