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Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son yapılan ankete göre İYİ Parti'nin yüzde 16 sabit seçmeni olduğunu söyledi. Akşener, "Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam % 22'yi buluyor" dedi

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son yapılan ankete göre İYİ Parti'nin yüzde 16 sabit seçmeni olduğunu söyledi. Akşener, "Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam % 22'yi buluyor" dedi

18 Mart 2018 Pazar 11:16
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Bilkent Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.

Soru cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener “Anket yaptırıyor musunuz?” şeklinde gelen soruya “Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda. Yüzde 16'lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam % 22'yi buluyor. Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor. Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi ‘hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusuna ‘cevap vermiyorum' diyor” diyerek yanıtladı.

(Sözcü)

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