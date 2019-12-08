Meral Akşener: Kimseden korkumuz yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından, partisinin bu haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

Konuşmasında, “Kimseye diyet borcumuz yok, kimseden korkumuz yok.” diyen Akşener, “Biliyoruz ki; Türkiye'nin, Türk Milleti'nin bize ihtiyacı var. Milletimiz müsterih, gençlerimiz umutlu olsun. Bir kez daha aynı sözdeyiz; "Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz." Ne mutlu Türküm Diyene!” ifadelerini kullandı.