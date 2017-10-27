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Meral Akşener'in sağ kolu belli oldu

İYİ Parti’nin Başkanlık Divanı görev dağılımı belli oldu

Meral Akşener'in sağ kolu belli oldu

İYİ Parti’nin Başkanlık Divanı görev dağılımı belli oldu

27 Ekim 2017 Cuma 11:45
Meral Akşener'in sağ kolu belli oldu
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GENEL Başkanlığını Meral Akşener’in yaptığı İYİ Parti’nin bugün basına kapalı yapılan toplantısında Başkanlık Divanı görev dağılımı belli oldu.

Buna göre, Aytun Çıray Genel Sekreter, Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip, Koray Aydın Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Erdem Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Şenol Bal Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ayfer Yılmaz Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Müsavat Dervişoğlu Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ümit Özdağ Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Vedat Taylan Yıldız İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Şule Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ahmet Ersagun Yücel Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aytun çınarMeral AkşenerİYİ Parti
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