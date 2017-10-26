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Meral Akşener'in A Takımı belli oldu

Meral Akşener'in öncülüğünde, dün (25 Ekim 2017) resmen kurulan İYİ Parti'de "Başkanlık Divanı Üyeleri" belli oldu

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu

Meral Akşener'in öncülüğünde, dün (25 Ekim 2017) resmen kurulan İYİ Parti'de "Başkanlık Divanı Üyeleri" belli oldu

26 Ekim 2017 Perşembe 17:16
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu
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SÖZ konusu listeyle birlikte vitrine çıkan isimler arasında eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmazve partiye katılmak için CHP'den istifa eden Aytun Çıray da yer aldı. 
Akşener'in "yol arkadaşlarım" olarak andığı Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan'ın listede yer almaması, dikkati çekti. 
Başkanlık Divanı Üyeleri şöyle: 
Ahmet Ersagun Yücel
Ayfer Yılmaz
Aytun Çıray
Dursun Müsavat Dervişoğlu
Durmuş Yılmaz
Hayrettin Nuhoğlu
Koray Aydın
Mustafa Erdem
Şenol Bal
Şule Ünlü Doğan
Ümit Özdağ
Vedat Taylan Yıldız

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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiMeral AkşenerPolitika
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