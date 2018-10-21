Meral Akşener Gazipaşa'da

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda (GZP) karşılayanlar arasında Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve ekibi de yer aldı. Karayoluyla konvoy eşliğinde Anamur’a geçen Akşener, Anamur’da ilk olarak il ve ilçe başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Anamur Belediyesi’ni ziyaret eden ve açılışlara katılan Akşener, gelecek dönemlerde yapılması planlanan projelerle ilgili de brifing aldı. Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ile de bir süre sohbet eden Akşener'in, seçim çalışmaları konusunda tüm partililere uyarılarda bulunduğu ve durmadan çalışmaları konusunda talimat verdiği belirtildi.