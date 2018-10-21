Meral Akşener Gazipaşa'da

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anamur Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 82 projenin toplu açılış törenine katılmak üzere GZP'ye indi

Meral Akşener Gazipaşa'da
banner404

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda (GZP) karşılayanlar arasında Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve ekibi de yer aldı. Karayoluyla konvoy eşliğinde Anamur’a geçen Akşener, Anamur’da ilk olarak il ve ilçe başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Anamur Belediyesi’ni ziyaret eden ve açılışlara katılan Akşener, gelecek dönemlerde yapılması planlanan projelerle ilgili de brifing aldı. Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ile de bir süre sohbet eden Akşener'in, seçim çalışmaları konusunda tüm partililere uyarılarda bulunduğu ve durmadan çalışmaları konusunda talimat verdiği belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da evlere özel beton yol
Alanya'da evlere özel beton yol
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479