Meral Akşener: Erdoğan'ın oyuna getirildiğini düşünüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek "Erdoğan'ın yakın çevresi ve ortağı tarafından oyuna getirildiğini düşünüyorum. " diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde;

YENİ SİSTEME ELEŞTİRİ

1. yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alan Akşener, "Allah aşkına, şu anda sapır sapır dökülen uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Ben sayın Erdoğan'ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini düşünüyorum. Erdoğan'ı kimler nasıl ikna etti anlamakta zorlanıyorum. Erdoğan'ın yakın çevresi ve ortağı tarafından oyuna getirildiğini düşünüyorum. Sayın Erdoğan'a soruyorum. Yapılan her yanlış icraatın sorumlusu değil misiniz? AK Parti ile milletin arasına zengin, şımarık yöneticiler girdi. Bunlar şahsi tercihleriniz, ama bizi ilgilendiren kısmı milletimize verdiği zarar. Siz her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz, zararı milletimiz ödüyor. Millet fırsat eşitliği ve hakça bölüşme istiyor, siz beş müteahhite veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ERGENEKON DAVASI

Ergenekon davasında çıkan karara değinen Akşener, "Muhteremlerin sinirini bozuyorsunuz. Ondan sonra uykuları kaçıyor. Yazıktır sinirlerini bozmayın. Kumpas davalarının savcısı olmakla övünenleri bir kez daha Allah'a havale ediyorum. Bu vesile ile Ergenekon kepazeliği sonucunda beraat eden tüm mağdurlara geçmiş olsun diliyorum. Ülkemiz yepyeni bir dönemi eski ve büyüyen sorunlarla karşılıyor. Zaman zaman devletlerin sorunları olur fakat bu kez yaşananlardan ve sonuçlarından ders çıkarmayan, aynı hatalara tekrar düşen bir iktidar var." diye konuştu.

G20 ZİRVESİ

Osaka'daki G-20 Zirvesinde Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendiren Meral Akşener, "Dünya birkaç gündür G-20 zirvesini konuşuyor. Türk milletine bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Trump bizi seviyor, yaptırım olmayacak manşetlerine inanmayın. Türkiye'ye tezgah hazırlayanlara karşı elbette devletimizin yanındayız ancak düne kadar düşman olan Trump'ı cici çocuk ilan eden medyaya bakmayın. Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme esir alındığımızı ortaya koydu. Elimizde sadece Erdoğan'ın 'Yaptırım izlenimi almadım' açıklaması var. Sürekli herkes tarafından kandırılan Erdoğan, içine çekildiği durumun farkında değil. Anlaşılıyor ki S-400'ler alınsa bile bir depoda küflenmeye terk edilecek. Vatandaşın parasıyla gıcır gıcır patriotlar alınmaya devam edilecek. Bir silah satma yarışının aktörü oldu çıktı " dedi.

"1100 ODALI SARAY OLDUKÇA MİLLETTEN UZAKLAŞIRSINIZ"

Erdoğan'a yönelik eleştirilere devam Akşener, "Millet ortak akıl, rasyonel yönetim istiyor. Siz her şeyi biliyor gibi davranıyorsunuz, millet israf olmasın istiyorsunuz. Siz 300 araba ile gezip Saray'ın masraflarını büyütüyorsunuz, varınızı yoğunuzu o 5 müteahhitin önüne seriyorsunuz. Yapmayın, Türkiye'ye daha fazla eziyet etmeyin. Sizi bu makama getiren milletinize karşı duyarlı davranın. Milletle inatlaşmaya devam ediyorlar. Sandıkta başaramadıklarını vesayetle yapmaya başlıyorlar. Belediye başkanlarının yetkilerini alıyorlar. Millet ehil olanı seçmedi demek bildiğiniz cunta kafasıdır. Milletin iradesini beğenmeyen bir yönetim olamaz. Sayın Erdoğan'a bir kez daha hatırlatıyorum; siz kendinizi millete anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz. Siz yandaş medyanız ile millete sesinizi duyurdunuz ama milletin feryadını duymadınız. Milletle aranıza 300 araba, 1100 odalı Saray oldukça milletten uzaklaşırsınız. Saray'la saadet olmaz. Saray öyle bir paralel evrendir ki sandıktaki mesajı bile anlayamazsınız. Türk milletinin kararına saygı duyun, vesayet girişimlerine son verin." ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTBAŞININ MEKTUBU VE OSMAN ÖCALAN'IN TRT'YE ÇIKMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Akşener, "31 Mart'tan önce beka diyenler, Öcalan avukatları ile görüşsün dedi, teröristbaşı ile mektup arkadaşı oldular. Küçük ortak teröristbaşını dinleyin dedi. Milletimiz gerçekleri biliyor. İktidar sadece teröristbaşından değil aynı soyadını taşıyan herkesten medet umdu. Öyle laflar ediyorlar ki özürleri kabahatlerinden büyük. Küçük ortak Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik dedi. Dün flu görüyordu bugün görmezden gelemiyor. Sayın Erdoğan 'Ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum' dedi. Kendisi kandırıkçılar tarafından senelerce kandırılıyor. Bir de bu rezilliğe imza atanlara, bu işe sahip çıkıyor. TRT ekranlarına çıkarılan karakollarımıza saldırmış, 74 vatan evladını şehit etmiş bir alçaktır. Hadi bizi saf sanıyorsun da mahşerde peygamber efendimize komşu şehitlerimize nasıl anlatacaksın. TRT devletin televizyonudur. Milletin sözcüleri olan muhalefete kapattığınız TRT'yi terörün eli kanlı alçaklarına açamazsınız. İktidar partisini uyarıyorum. Milletin kararı ile mağlup oldunuz. Terör örgütleri ile aranıza mesafe olsun. Açılımları sakın aklınızdan geçirmeyin." şeklinde konuştu.

"HER BAŞARISIZ İKTİDARIN ARKASINDA BİR BAHÇELİ VARDIR"

Akşener, Bahçeli'ye yönelik eleştirilerine devam ederek "Yol da yapacaksınız, ekonomiyi düzelteceksiniz bunlar sizin göreviniz. Yaparsanız iktidarda kalırsınız, yapamazsanız gidersiniz. Sayın Erdoğan bana İçişleri Bakanlığım döneminde neden yol yapmadığımızı sordu. Tabi teröristbaşının kardeşinin kırmızı bültenle arandığını bilmeyen birinin İçişleri Bakanı'nın görevinin terörle mücadele olduğunu bilmemesi normal. Ben Türkiye'deki en etkili terörle mücadeleyi yaptım. Sana tavsiyem, her türlü evrak elinin altında. Bu 8 ayda hangi emirleri imzalamışım, hangi kritik kararları almışım öğren. İçişleri Bakanı'nın görevini asayişi sağlamak olduğunu öğrenin. Sen küçük ortağınla yetineceksin. Bizden sayın Bahçeli gibi olmamızı sakın bekleme. Hani her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır derler ya, her başarısız iktidarın arkasında bir Bahçeli vardır. Her ekonomik krizin arkasında bir Bahçeli vardır. Bu şahsiyet girdiği her ortaklık yerinde durmuyor. Allah'a şükür biz ucuz atlattık. İyi ki bizi attı. Ben sayın Bahçeli'ye bir teşekkür ederim. Teröristbaşının mektubuna sahip çıkarak, illet, zillet diyerek İYİ Parti'yi kurmamızın nasıl doğru bir karar olduğunu gösterdi. Biz milletimizle İstanbul'da demokrasiye sahip çıkmamız birilerini kızdırdı. Kendini milletin üstünde görenlere sizden büyük Allah var dedik. Ayrıştırmadan, iftira atmadan siyaset yaptık, kin ve nefret dilini bırakın dedik. Milletimiz bizin sevgi dilimize onay verdi. Bu tablo karşısında akıllı olan sözlerini gözden geçirir. Milletin şamarını yediniz hala mı anlamıyorsunuz? Bunların esas dertleri benimle ve İYİ Parti ile" dedi.