Meral Akşener'e sürpriz danışman! Dedesini tüm Türkiye tanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e üç yeni danışman atandı. Danışmanlar İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın, imzasıyla görevlendirildi.
ARALARINDA AŞIK VEYSEL'İN TORUNU DA VAR
Yeniçağ'ın haberine göre, Akşener'in yeni danışmanları Yener Yıldırım, Orhan Erzurum ve Âşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer oldu.
İYİ PARTİNİN KURUCULARI ARASINDA
Meral Akşener geçtiğimiz ay basın danışmanlığı görevine de Murat İde'yi getirmişti. Aşık Veysel'in torunu olan Çiğdem Özer dedesinin ölümünden iki yıl sonra, 1975 yılında dünyaya geldi.
Uzun yıllar bankacılık yapan Özer dedesiyle ilgili yapılan toplantılara, panellere katılıyor ve konuşmalar yapıyor. Özer aynı zamanda İyi Partinin kurucuları arasında yer alıyor.
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