Meral Akşener'den merak edilen soruya cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı. Akşener basın mensuplarının sorduğu merak edilen bir soruya da yanıt verdi

Meral Akşener'den merak edilen soruya cevap
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AKŞENER, eşi ile birlikte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi. Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "2132" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.     
Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.Seçimlerin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Akşener, "Keşke 31 Mart'ta yapılan seçimler yenilenmeseydi ama madem yenilendi biz de gelip vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak." diye konuştu.

SEÇİMİ NEREDEN TAKİP EDECEK?
 
Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine Akşener, "İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğim." dedi.
 

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