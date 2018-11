Meral Akşener Alanya’ya geliyor

Haber: Alper KUTAY

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, yönetim kurulu toplantısının ardından bir basın açıklaması yaptı. Cumartesi günü gerçekleştirecekleri büyük organizasyon öncesi heyecanlı olduklarını belirten Apaydın, “1 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’de büyük bir organizasyon düzenliyoruz. Alanya Belediye Başkan Adayı olarak Abdullah Sönmez’i Alanya halkına sunacağız. Tabi ki bu güzel organizasyonu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in teşrifiyle gerçekleştireceğiz. Tüm Alanya halkını bu etkinliğimize davet ediyoruz” dedi.

‘PUSULAMIZ ALANYA HALKI OLDU’

Açıklamasına, İstanbul’da eğitim uçuşu yaparken düşen helikopterdeki şehit askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Apaydın, İyi Parti olarak halkın görüşlerini her zaman önemsediklerini ve pusulalarının halk olduğunu söyledi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi adaylarını belirlemeden önce titizlikle çalıştıklarını belirten Apaydın, “Sistemimize kayıtlı partililerimizle, üyelerimizle, gönül verenlerle şahsen ve birebir konuşarak görüşlerini aldık. Bizler küskünler grubu yaratmak yerine büyük bir aile kurduk ve kurmaya da devam ediyoruz. Alanya'nın doğusunda ya da batısında, her neresinde yaşıyorsa yaşasın, İyi Parti her görüşe ve isteğe ulaşmaya devam ediyor. Halkımızla ikili görüşmelerimizde elde ettiğimiz sonuçları düzenli olarak üst makamlarımıza bildirdik. İyi Parti Genel Merkezi’nin kararı doğrultusunda, vatandaşımızla belirlediğimiz yol haritasında yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz” dedi.

‘YOLA ABDULLAH SÖNMEZ’LE ÇIKIYORUZ’

Halkın yönlendirmesine açık, erişilebilir bir teşkilatla halkın memnuniyetini arttırmaya devam edeceklerini belirten Apaydın, “Biz bu seçimde gösterdiğimiz hassasiyetle sakin ve doğru bir siyaset üretiyoruz. Alanya'yı hırs uğruna harcamayacağız. Vicdanı hür, kalbi iyi tüm insanların sesi olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Apaydın, 1 Aralık Cumartesi günü yapacakları organizasyonda Meral Akşener’in Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’i açıklayacağını söyledi. Sönmez ise dünkü yönetim kurulu toplantısına katılarak yönetim kurulu üyeleriyle tanıştı.

‘SİYASET BAŞKA DOSTLUK BAŞKA’

Öte yandan dün akşam Dim TV Ana Haber Bülteni’nin canlı yayınına telefonla bağlanan Abdullah Sönmez, şunları söyledi: “Alanya’nın doğusu batısı ayırt etmeksizin çalışacağız. Alanya için her ne gerekiyorsa yapmak adına bizler elimizi taşın altına koyuyoruz. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde de insanın yaşadığı her yere hizmet götürmek adına elimden geleni yapmıştım. Yapmaya da devam edeceğim. MHP’den istifa ettim, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le daha önce Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti ve MHP çatısı altında birlikte siyaset yaptık ama arkadaşlık ve dostluk başka bir şeydir, siyaset yapmak ayrı bir şey. Önemli olan Alanya’ya hizmettir. Allah’ın izni ile Alanya’mız için en iyisi olacak. Arkadaşlıklar ve dostluklar bakidir.”

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 21:57