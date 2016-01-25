'Menfaatçileri partiden kovun!

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Alanya'daki önemli isimlerinden, 7 Haziran Genel Seçimleri sürecinde Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Diş Hekimi Murat Özçelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kişisel menfaati için CHP'yi kullananları partiden bir an önce atın" dedi. Özçelik, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız, 'Kendi beklentileri, menfaatleri ve gelecekleri için çalışanları partiden göndereceğiz' demişti. Bu sözlere katılıyorum ve destekliyorum. Sadece partimizin, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinden başka endişesi olmayan, partimizin iktidar, ülkemizin laik, demokratik ve hukuk devleti olması için mücadele eden bir yurtsever olarak Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu sözünü yerine getirmesini bekliyorum.

'GERÇEK EMEKÇİLER NEREDE?'