'Menfaatçileri partiden kovun!

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Alanya'daki önemli isimlerinden, 7 Haziran Genel Seçimleri sürecinde Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Diş Hekimi Murat Özçelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kişisel menfaati için CHP'yi kullananları partiden bir an önce atın" dedi. Özçelik, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız, 'Kendi beklentileri, menfaatleri ve gelecekleri için çalışanları partiden göndereceğiz' demişti. Bu sözlere katılıyorum ve destekliyorum. Sadece partimizin, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinden başka endişesi olmayan, partimizin iktidar, ülkemizin laik, demokratik ve hukuk devleti olması için mücadele eden bir yurtsever olarak Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu sözünü yerine getirmesini bekliyorum.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.