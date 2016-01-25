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'Menfaatçileri partiden kovun!

CHP'li Özçelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunup, "Menfaatçileri CHP'den kovun" dedi

'Menfaatçileri partiden kovun!

CHP'li Özçelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunup, "Menfaatçileri CHP'den kovun" dedi

25 Ocak 2016 Pazartesi 00:18
'Menfaatçileri partiden kovun!
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Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Alanya'daki önemli isimlerinden, 7 Haziran Genel Seçimleri sürecinde Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Diş Hekimi Murat Özçelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kişisel menfaati için CHP'yi kullananları partiden bir an önce atın" dedi. Özçelik, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız, 'Kendi beklentileri, menfaatleri ve gelecekleri için çalışanları partiden göndereceğiz' demişti. Bu sözlere katılıyorum ve destekliyorum. Sadece partimizin, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinden başka endişesi olmayan, partimizin iktidar, ülkemizin laik, demokratik ve hukuk devleti olması için mücadele eden bir yurtsever olarak Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu sözünü yerine getirmesini bekliyorum.
'GERÇEK EMEKÇİLER NEREDE?'
İşçi emekli maaşı ile üniversitede okuyan çocuğunu oy kullanmaya getiren abilerim, asgari ücretle otelde çalışıp izinli gününde sandık görevlisi olan kardeşlerim, seçim çalışmasında çocukları ile beraber köylerde ve mahallelerde broşür dağıtan bacılarım, 6 Ok rozetini göğsünden çıkarmadan AKP zulmüne karşı hayatı pahasına köyde, sokakta ve kahvede hiç bir beklentisi olmadan mücadele veren, Atatürk ve Cumhuriyet'ten asla vazgeçmeyen memleket sevdalısı yoldaşlarımız varken, sadece kendi koltuklarını, geleceklerini, menfaatlerini ve kariyerlerini düşünen miras yiyicileri, parti emekçilerimizin sırtından geçinenleri, kendilerinden başka kimseye yaşam hakkı vermeyen yüksek ego ve kibir sahiplerini, siyasette zenginleşenleri, elindeki güçle etrafına paye dağıtanları, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarını partimizden bir an önce uzaklaştırılmasını bekliyorum."
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Son Güncelleme: 26.01.2016 17:52
Anahtar Kelimeler:
CHPMurat ÖzçelikKemal KılıçdaroğluAlanya
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