Melih Gökçek’ten ‘yeni parti’ açıklaması

İsmi eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan ile birlikte 'yeni bir parti oluşumu' iddiaları içinde geçen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek açıklama yaptı. Gökçek "Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur." dedi.

Melih Gökçek’ten ‘yeni parti’ açıklaması
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ESKİ başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakanlardan Ali Babacan ile birlikte hareket ettiği ve bu isimlerin yeni bir siyasi parti kuracağı iddiaları ortaya atılmıştı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de bu oluşum içerisinde yer aldığı öne sürülmüştü. 

GÖKÇEK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Gökçek iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek “Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı parti ile ilgili zorlama bir haberle beni ilgilendirmişler. Bir ortak arkadaşımızın cenazesinde bulunmamız bizim Davutoğlu ile parti kurduğumuza delil olarak yetmiş. Kamuoyu bilmelidir ki, Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur. Belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, Davutoğlu ile düğün ve cenaze haricinde bir kere bile bir araya gelmedim.” dedi.

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