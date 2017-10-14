Melih Gökçek sonrası için kimin ismi öne çıktı?

ALTINDAĞ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın isimleri öne çıkıyor.

Gökçek'in "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısına yapılacak müzenin detaylarını konuştuk" dediği görüşme için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İstifa konusu da gündeme geldi" ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak oylama Gökçek’in istifası durumunda başkentin yeni yöneticisini belirleyecek. 140 üyeli belediye meclisinde 100 AKP'li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li, 3 bağımsız meclis üyesi bulunuyor. Ankara’daki 25 ilçenin 21’i, AKP'nin yönetiminde.

Bir ilçe belediye başkanı olacak

Kulislere yansıyan bilgilere göre Melih Gökçek’in istifası durumunda yerine bir ilçe belediye başkanının seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkent kulislerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın isimleri öne çıkıyor.

Tiryaki için önemli ayrıntı

Veysel Tiryaki’nin ismi 2009 ve 2014 seçimlerinde de gündeme gelmişti. Altındağ’daki başarılı performansı, Tiryaki’nin 3 dönem boyunca ilçesinde açık ara seçilmesini sağladı. Tiryaki için kulislerde, “Eğer Gökçek istifa eder, Tiryaki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olursa 2019’da da aday olmayı hedefler. Gökçek’in sürecinde AKP’deki baskın kesim, 2019 adayının Tiryaki olmasını istemezse, bu Veysel Tiryaki’nin önünü kesebilir” görüşü de hâkim. Mustafa Ak ise başkanlıkta ikinci dönemini yaşıyor. Keçiören, AKP’nin Ankara’daki nüfus açısından en büyük ilçesi. Yakın zamana kadar Erdoğan’ın da oturduğu ilçenin bir özelliği, Melih Gökçek’in yerel siyasete ilk adımını Keçiören’den atmış olması.

Sincan sürprizi

Son günlerde kulislerde sürpriz olarak Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın adı da dillendiriliyor. İstanbul’da yaşanan “Başakşehir süreci” benzeri bir geçiş dönemi planlamasında, Tuna’nın şansı olabileceği konuşuluyor. Büyükşehir’in başına getirilmesi durumunda Tuna’dan boşalacak koltuk için Bekir Yıldız’ın adı konuşuluyor. 28 Şubat sürecinde görevden alınan dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, halen Sincan’dan meclis üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyor.