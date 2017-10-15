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Melih Gökçek'le ilgili bomba iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifası istenen ancak direnen belediye başkanları için "Gereğini yapmayacak olanlara biz gereğini yaparız" dedi

Melih Gökçek'le ilgili bomba iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifası istenen ancak direnen belediye başkanları için "Gereğini yapmayacak olanlara biz gereğini yaparız" dedi

15 Ekim 2017 Pazar 13:43
Melih Gökçek'le ilgili bomba iddia
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AK Parti'de istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili tansiyon giderek yükseliyor.
Sırbistan dönüşü gazetecilerin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifası istendi mi?" sorusu üzerine "O konu da konuşuldu" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında net tavrını bir kez daha gösterdi.
SIRBİSTAN DÖNÜŞÜ HAVAALANINDA BİR KEZ DAHA...
Türkiye gazetesinin haberine göre, MYK toplantısında Melih Gökçek'in Sırbistan dönüşü kendisini karşılamaya geldiğini ve orada bir kez daha konuştuklarını belirten Erdoğan, "Çok kısa sürede gereğini yapacak. Gereğini yapmayan olursa biz gereğini yaparız" dedi.
İHRAÇ EDİLMEYECEK, AZLEDİLECEK
AK Parti kurmaylarına göre azil süreci işletilmeyecek. Parti yönetiminde "İhraç olursa sadece partiden gitmiş olacak. Ve belediye başkanlığını bağımsız olarak yürütmeye devam edecek. Bizim istediğimiz bu değil. Belediyenin başından gitmesi lazım. Çünkü belediyelerde kalırsa bu isimler partimize zarar verirler. İstifa etmediği durumda İçişleri Bakanlığı devreye girecek ve o kişi, ilgili hükümlere göre başkanlıktan uzaklaştırılacak" görüşü hakim.
YENİ BAŞKANLARIN 2019 KADERİ NASIL OLACAK?
AK Parti'de, 2019 seçimlerine 1.5 yıl kala göreve gelen İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni bakanların istişareye önem vermesi ve sorun çıkarmaması ve kamuoyundan da destek görmeleri halinde yola devam edip aday gösterilecekleri de konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanMelih GökçekAkpAnkara
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