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Melih Gökçek'in yerine kim gelecek? O isim yeniden gündemde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerine, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin geleceği konuşuluyor...

Melih Gökçek'in yerine kim gelecek? O isim yeniden gündemde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerine, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin geleceği konuşuluyor...

05 Ekim 2017 Perşembe 14:24
Melih Gökçek'in yerine kim gelecek? O isim yeniden gündemde
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerine, kulislerde Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin geleceği konuşuluyor.
Odatv aylar önce Melih Gökçek'in yerine düşünülen ismin Veysel Tiryaki olduğunu gündeme getirmişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiği konuşulurken, Gökçek'in yerine gelecek isimle ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik, Gökçek'in yerine gelecek ismin Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki olacağını öne sürdü. Yazıda "Cumhurbaşkanı’nın Veysel Tiryaki’ye birçok ortamda iltifat ettiği biliniyor; aynı şekilde Emine Erdoğan’ın da kendisini takdir ettiği konuşuluyor. Gökçek’ten boşalacak koltuğun en güçlü adayının Tiryaki olduğu bir gerçek" deniliyor.
Yazıda Tiryaki için şunlar söyleniyor:
-Ankaralı gazeteciler için Melih Gökçek ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin birbirlerini sevmedikleri sır değil. Eski bir mülkî amir olan Tiryaki’nin imza attığı projeler arasında müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi de var, kentsel dönüşüm alanı Hamamönü de… Cumhurbaşkanı’nın Veysel Tiryaki’ye birçok ortamda iltifat ettiği biliniyor; aynı şekilde Emine Erdoğan’ın da kendisini takdir ettiği konuşuluyor. Gökçek’ten boşalacak koltuğun en güçlü adayının Tiryaki olduğu bir gerçek.
 
-Duyduğumuza göre Veysel Tiryaki, 16-19 Eylül’de Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin “Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı”nın konuşmacıları arasındaymış. Muhalif kesimde ‘başkanlık sisteminin ön adımı’ olarak değerlendirilen ‘Büyükşehir Yasası’nı o konferansta kıyasıya eleştiren Tiryaki, ‘O yasa kalkmalı!” demiş. Bakalım AK Parti iktidarının elini güçlendirmek için çıkarılan yasayı eleştiren Tiryaki, Gökçek’ten boşalacak koltuğa oturtulacak mı? Bundan daha önemli bir soru ise Gökçek’in hangi gerekçelerle görevine son verileceği.

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Melih GökçekVeysel TirkayiGazete DuvarAnkara
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