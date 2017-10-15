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Melih Gökçek Erdoğan’dan son bir randevu istedi

Gökçek’in, Erdoğan ile görüşmek için Başbakan Binali Yıldırım aracılılığıyla girişimde bulunduğu iddia edildi

Melih Gökçek Erdoğan’dan son bir randevu istedi

Gökçek’in, Erdoğan ile görüşmek için Başbakan Binali Yıldırım aracılılığıyla girişimde bulunduğu iddia edildi

15 Ekim 2017 Pazar 13:54
Melih Gökçek Erdoğan’dan son bir randevu istedi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Kadir Topbaş’ı örnek göstererek, görevlerini bırakmalarını istediği belediye başkanlarıyla ilgili muamma sürüyor.
Erdoğan başkanlığındaki son MYK’da, sorunlu başkanlarla ilgili sürecin “ekim sonu, en geç kasım başı”na kadar tamamlanacağı vurgulanmıştı. Erdoğan’ın da, “En geç kasım başına kadar gidecekler” dediği öne sürülmüştü. Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; Bu çerçevede önceki günkü Ak Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında gözler katılımcılar arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’daydı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin katılmadığı toplantının ardından Gökçek ve Uğur’un, Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği merakla beklenirken, kulislere bu iki ismin Genel Başkanlık makamının bulunduğu 8. kata çıktıklarına yönelik bir bilgi yansımadı. 

Yıldırım’dan rica etti

Ancak Gökçek’in, Erdoğan ile görüşmek için Başbakan Binali Yıldırım aracılılığıyla girişimde bulunduğu iddiası konuşulmaya başlandı. 

Kulislerdeki son iddiaya göre Gökçek’in, “proje sundum” dediği, ancak Erdoğan’ın Sırbistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “Bu vesileyle ifade ettiğiniz konulara da girme durumu oldu. Bunları konuştuk, görüştük” bilgisini verdiği görüşmeye Yıldırım da katıldı. Gökçek’in, üç belediye başkanıyla ilgili, “istifa edin” talebini açıkça dillendirdiği açıklamaların ardından Gökçek, Yıldırım aracılığıyla bir kez daha Erdoğan’la görüşmek için yeniden harekete geçti.

Geri adım atmayacak

Kulislerde Erdoğan’ın kabul etmesi halinde üçlü görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceği ifade edilirken, parti içinde Erdoğan’ın, “sorunlu” dediği belediye başkanları için geri adım atmayacağı konuşuluyor. Bu çerçevede belediye başkanlarının istifa açıklamaları için “eli kulağında” değerlendirmesi yapılıyor. 

İstifa etmezse ihraç

Parti kulislerinde Erdoğan’ın net mesajının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin “direnç” göstermeyeceği, parti yönetiminin “istifa et” talebine direndiği öne sürülen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un ise tavrını değiştirmemesi halinde hakkında “ihraç” sürecinin başlatılacağı konuşuluyor.

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Recep Tayyip ErdoğanMelih GökçekAnkaraBinali Yıldırım
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