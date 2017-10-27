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Melih Gökçek CHP'den aday olacak iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Melih Gökçek'in CHP'den aday olacağı iddialarına cevap verdi

Melih Gökçek CHP'den aday olacak iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Melih Gökçek'in CHP'den aday olacağı iddialarına cevap verdi

27 Ekim 2017 Cuma 13:36
Melih Gökçek CHP'den aday olacak iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında gündemi değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine bu cumartesi istifasını açıklayacak olan AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in CHP'den aday olacağına yönelik iddialar Kılıçdaroğlu'na soruldu.
"GÖKÇEK ÇOK ELEŞTİRDİĞİMİZ BİRİ, CHP'DEN ADAY OLAMAZ"
Kılıçdaroğlu, verdiği cevapla tartışmalara son noktayı koydu. Gökçek'in CHP'den aday olmasının hiç gündeme gelmediğini ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Gökçek, çok eleştirdiğimiz biri, neden aday gösterelim" dedi.
"GÖKÇEK'İ DEĞİL DEMOKRASİYİ, MİLLİ İRADEYİ SAVUNDUK"
İstifa sürecinde CHP'nin Gökçek'i savunduğu şeklindeki yorumlara da cevap veren Kılıçdaroğlu, "Biz Gökçek'i değil demokrasiyi, milli iradeyi savunduk. Seçilmiş bir başkanın birinin sözüyle görevden alınmasına karşıyız" diye konuştu.
MERAL AKŞENER'İN PARTİSİ
Kılçdaroğlu, Meral Akşener'in kurduğu partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu partiyle ilgili, "kendisine niye parti kurdun diyecek halimiz yok, hayırlı olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHPMelih GökçekAnkara
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