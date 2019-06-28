Mehmet Şimşek’ten Erdoğan’ı kızdıracak hareket! Yeni parti..

İSTANBUL seçiminde alınan ağır yenilginin ardından parti içinde “değişim” taleplerinin yükseldiği AKP’de, seçim sonrası hareketlenen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu etrafında gelişen yeni oluşum çalışmaları dikkatle izleniyor. Parti yöneticileri her ne kadar “parti kursalar da başarılı olamazlar” dese de özellikle Babacan’ın kuracağı partinin AKP’ye etkisinin olup olmayacağı kestirilmeye çalışılıyor. Baş başa yaptığı görüşmede partide kalması için Babacan’ı ikna edemeyen Erdoğan’ın bu ekibe yakın duran eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in aracılarla nabzını yokladığı, ancak bir sonuç alamadığı öğrenildi.

AKP’de 23 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezisinin ardından daha kapsamlı biçimde sürmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonrasında “sırtlarından hançerlemekle” suçladığı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ekibinin çalışmaları da yakından takip ediliyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; Abdullah Gül’ün desteğiyle parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan’ın Erdoğan’la baş başa yaptığı görüşmede parti kuruculuğundan ayrılmak istediğini bildirmesi, parti kulislerinde, “Babacan, partiden de ayrılacağını söylediğine göre resmi olarak çalışmaları başlatmış görünüyor” biçiminde yorumlandı. Böyle bir partinin partiye ne kadar zarar verebileceği, etkisinin ne olacağı, milletvekili koparıp koparamayacağına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, parti yönetiminde daha çok “Parti kursalar da başarılı olamazlar” söylemi hâkim olmasına karşın 23 Haziran’da seçmenin verdiği mesaj da dikkate alınarak çok da hafife alınmaması gerektiği dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu görüşmede önceki yıllarda yeni parti kuranların olduğu, ancak başarılı olamadıklarını anımsatarak Babacan’dan partide kalmasını istemesi, olası yeni bir partinin ciddiye alındığı, “partide kal” uyarısıyla da gelecekte tabanda oluşabilecek sıkıntılara karşı “Partide kalmaları için çaba gösterdik” denilerek genel merkezin suçlanmasına karşı önlem olarak nitelendiriliyor. Babacan’ın parti kurması durumunda AKP’den milletvekili geçişi olmayacağı savunulurken, Babacan kanadında ise grup sayısına ulaşılabileceği yönünde görüş dile getiriliyor. Yeni oluşumlarla ilgili hareketlilik sürerken, parti içinde yeni sistemdeki aksaklıkların giderilmesiyle ilgili çalışmaların fırsata çevirilmesi, bir şekilde kırılan ya da küstürülen eski bakan ve yöneticilere iktidarda görev verilmesi yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bazı parti yöneticileri, “dışarıdan bakan” modelinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle olası bir kabine revizyonunda milletvekillerinin bakan yapılması yerine deneyimli eski isimlere yer verilebileceğini belirterek Ali Babacan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i örnek gösteriyor.

Ancak partinin kapıları açılsa bile bu isimlerin artık verilecek görevleri kabul etmeyeceği görüşü de dile getiriliyor.

DAVUTOĞLU SÜRECİ BEKLİYOR

Ramazan ayı boyunca iftar programlarıyla parti politikalarıyla ilgili eleştiri ve önerilerini dile getiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da çalışmalarını sürdürüyor. Davutoğlu’nun bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bayramlaşmak için aradığı belirtilirken, görüşmede karşılıklı bazı eleştirilerin dile getirilmesi üzerine Davutoğlu’nun bayramdan sonra etraflıca görüşme önerisinde bulunarak açık kapı bıraktığı, ancak Erdoğan’dan bugüne kadar herhangi bir talep gelmediği kaydediliyor. Davutoğlu’na yakın kaynaklar, partideki sistemsel sorunların çözülmediği sürece bir sonuç alınamayacağını belirterek, “Sayın Davutoğlu partinin daha iyi olması için uyarılarını sürdürüyor. Yaptığı çalışmalar bir partileşme sürecine gider mi, bunun takvimi nasıl olur, bunlar hep partide bir değişim olup olmayacağına bağlı” görüşünü dile getiriyor. Davutoğlu’nun, AKP’de beklediği değişimlerle ilgili ümidini kesmesi durumunda sonbaharda yeni bir durum değerlendirmesi yaparak yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

KAYNAK: MEDYA FARESİ