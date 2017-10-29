Mehmet Şahin Alanya'da kutlamalara katıldı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Ankara'dan önemli mesajlarla geldi. Geçen hafta Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret edip Alanya'nın sorunlarını birebir anlatan Şahin, özellikle Akhan'daki Yat Limanı ile İskele'deki Balıkçı Barınağı'nın yerinin değişmesi halinde Alanya ekonomisinin canlanacağını, bu konuda Bakan Çavuşoğlu'ndan destek sözü aldıklarını söyledi. Hafta sonu çeşitli programlara katılan Şahin'in ilk durağı, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kahvaltı organize eden Muhasebeciler Odası oldu. Burada oda başkanı Kerim Gökçeoğlu ve üyeleri tarafından ağırlanan Şahin, daha sonra Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.