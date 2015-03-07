Mehmet Ceylan adaylıktan çekildi

KALKINMA Bakan Yardımcılığı görevinden 7 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili adayı olmak için istifa eden Mehmet Ceylan, Ak Parti'ye yaptığı başvuruyu geri çekti. Ceylan, 7 Haziran'da yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde, Kalkınma Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ederek AK Parti milletvekili aday adayı olduğunu, ancak oğlunun da aynı partiden milletvekili aday adayı olması üzerine adaylıktan vazgeçtiğini ifade etti. AK Parti Genel Merkezi'ne aday adaylığının iptali için dilekçe verdiğini vurgulayan Ceylan, "Bazı basın yayın organlarında çıkan 'baba, oğul adaylar' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ben adaylığımın iptali için gereken müracaatı yaptım, milletvekili aday adayı değilim" dedi.



