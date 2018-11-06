Mehmet Ali Kiriş’ten ‘başkanlık’ antrenmanı

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun Alanya Belediye Başkanlığı aday adaylığı için istifa etmesi halinde yerine geçecek ismin de belli olduğu iddia ediliyor. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 2002’den beri Alanya’daki en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen işadamı Mehmet Ali Kiriş’in, parti tüzüğü gereği Toklu’dan sonraki ilçe başkanı olacağı belirtiliyor. Geçmişte Bakan Çavuşoğlu’nun milletvekili adayı olarak katıldığı genel seçimlerde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olan, Mustafa Toklu’nun ilçe başkanı olduğu Aralık 2017 kongresinde Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak mesaiye başlayan Kiriş, Toklu’nun vekili olarak dün Alanya Belediye Meclisi’nin Ak Partili üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıya, Ahmet Büküş, Kerim Başkaptan, Gökçen Nazifoğlu, Alper Birer, Şükrü Cimrin, Alaaddin Işık, Arif Tok ve Erol Fazlıoğlu katıldı.

