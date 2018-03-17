Meclis, vatandaşın derdine derman oluyor

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, 7 Kasım 2015-7 Nisan 2018 arasında komisyona yapılan 13 bin 76 başvurunun 11 bin 549'unu işleme aldıklarını, 7 bin 328'i hakkında karar verdiklerini bildirdi.

Satır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Dilekçe Komisyonunun vatandaşlardan gelen talep ve istekleri incelediğini belirtti.

Komisyonun tanınırlığı ve bilinirliği arttıkça daha fazla talebin kendilerine ulaştığını ifade eden Satır, özlük haklarından, üniversite aflarına, şahsi davalardan indirim taleplerine, yerel konulardan siyasete kadar birçok konuda dilekçe aldıklarını söyledi.

Tüm dilekçeleri tek tek incelediklerini ve işlem yaptıklarını anlatan Satır, uzmanların, dilekçedeki sorun ve şikayetler hakkında bilgi almak için kurum ve kuruluşlara yazdığını, alınan bilgi sonrasında komisyonun karar verdiğini dile getirdi.

Yasal düzenleme gereken konuları milletvekili ve bakanlıklara ilettiklerini aktaran Satır, şunları kaydetti:

"26'ıncı yasama yılında, 7 Kasım 2015-7 Nisan 2018 tarihleri arasında e-Dilekçe sistemine 43 bin 763 kişi yeni kayıt oldu. Hali hazırda programı 168 bin 991 kişi faal kullanıyor. Yine bu tarihler arasında komisyonumuza gelen 13 bin 76 dilekçenin, 11 bin 549'u işleme alındı, 7 bin 328'i hakkında karar verildi. Diğer dilekçelere ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Kararları imzalamadan önce hepsine uzmanlarla birlikte tek tek bakıyorum. Şayet, kurumlardan gelen cevaplar tatmin etmezse, tekrar bilgi istiyor, gerekirse kurumlara gidiyor, yerinde inceleme yapıyor, valiyi, bürokratı arıyoruz. Çözüm noktasında Dilekçe Komisyonu vatandaşla ilgili kurumlar, bakanlıklar arasında köprü vazifesi görerek önemli bir misyonu üstleniyor. Komisyonun, çalışmaları kesinlikle karşılığını buluyor ve vatandaşların derdine ilaç oluyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözme noktasında, elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. "