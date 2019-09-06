Meclis üyeleri Vılnıus’ta

ALANYA Belediyesi’nin Litvanya’daki kardeş şehri Silute’de düzenlenecek Balık Çorbası Festivali için Meclis Üyesi Yılmaz Bağışlar, Alper Kan, Nuri Tokuş, Paulina Müftüoğlu ve Alanya Belediyesi Dış İlişkilerden Sorumlu Özel Kalem Müdürü Hüseyin Doğan Litvanya'ya gitti. Yarın başlayacak festival öncesi bugün başkent Vilnius'da tarihi eski şehirde şehir turu atan meclis üyeleri, ayrıca Alanya’da uygulanabilecek projelerin de görüntülü olarak kayıtlarını aldı.