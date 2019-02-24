Meclis'te kritik oylama! İşte TBMM'nin yeni başkanı

TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek için Celal Adan Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da, ilk tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 528 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 45 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı. Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 2. tur oylamaya geçildi.

2'İNCİ TURDA ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADI

Genel Kurul’da, ikinci tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 544 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı. Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 3. tur oylamaya geçildi.

OTURUM İSTİFALARIN OKUNMASI İLE BAŞLADI



Toplantının başında Genel Kurulda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanvekilliğinden, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okundu. Hemen ardından yapılan oylamada da Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan seçildi. Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden önce yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı seçimi yaptıklarını belirterek, "Meclis Başkanlığı milletimizin ay ve yıldızını göğe yükselten, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üstlendiği bir vazifedir. TBMM Başkanlığı, Türk milletinin Kurtuluş Savaş'ını yöneten, tarihi şanla dolu bir makamdır." dedi.

BAŞKANLIK SEÇİMİNE GEÇİLDİ

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.Seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, bugün Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığına aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi. Gizli oyla yapılacan seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy arandı. Üçüncü oylamada 336 oy alan Mustafa Şentop TBMM'NİN yeni başkanı oldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 15:35