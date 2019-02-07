Meclis listesi MHP çatısı altında olacak

BÜYÜK heyecan 17 Şubat'ta listelerin Alanya İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilmesiyle sona erecek. Yerel seçimlere 52 gün kala Alanya'da adaylar şekillendi, gözler en az adaylar kadar hayati önem arz eden belediye meclisi listelerine çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla listeler 17 Şubat'ta İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek, iki günlük itiraz sürecinin ardından 19 Şubat'ta kamuoyuna açıklanacak. Siyasi kulisler, Alanya'daki gerçek seçim yarışının listeler seçmene açıklandıktan sonra başlayacağını, beklenti içerisinde olup listeye giremeyenlerin büyük tepki göstereceklerini konuşuyor. Alanya’nın 320’bine yaklaşan nüfus oranına göre bu seçimde de belediye meclisinde 37 kişinin görev yapacak olması, hem ilçe başkanlarını, hem de başkan adaylarını kara kara düşündürüyor.

TOKLU VE TÜRKDOĞAN LİSTE YAZACAK

Talebin çok olması, buna rağmen meclis listelerinin nasıl yazılacağı konusunda Ankara'dan net bir bilgi gelmemesi Ak Parti ile MHP'nin liste hazırlanması konusunda harekete geçmesinin önünü kesiyor. İddiaya göre Ak Parti ile MHP, Yücel'in listesini birlikte hazırlayacaklar ve fermuar sistemi uygulanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la baş başa yaptığı görüşmede özellikle fermuar sistemi istediği iddia ediliyor. Antalya’nın bazı ilçelerinde listelerin ortak yazılması yönünde karar alındığı hatırlatılan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bu konuda kendilerine henüz tebligat gelmediği için beklemede olduklarını söylerken, İyi Parti ile CHP'nin tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da fermuar sistemi ile liste hazırlaması kesinleşti.

YÜCEL VE SÖNMEZ’İN LİSTESİ YARIŞACAK

Öte yandan Demokrat Parti Adayı Alaattin Çakır da meclis üyesi aday adaylığı başvurularını almaya başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in meclis listesinin büyük oranda netleştiği, fermuar formülü kesinleşirse Ak Parti ve MHP İlçe Teşkilatı’ndan da meclis listesine yazmak için isim isteyeceği ifade ediliyor. Ak Parti İlçe Teşkilatı’nda meclis üyesi aday adaylığı başvurularında beklenen heyecan ve ilgi yaşanmazken, MHP’de tam tersi oldu ve 50’nin üzerinde başvuru oldu. Abdullah Sönmez cephesinde ise sürpriz isimlerin listeye dahil edileceği konuşuluyor. Alanya’nın yerli ve maddi durumu iyi ailelerine mensup işadamlarının Sönmez’in listesine girecekleri, Başkan Yücel’in ise kadın ve gençlere ağırlık verme eğiliminde olduğu da gelen haberler arasında.