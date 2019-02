Meclis listesi için son 6 gün

ALANYA Belediye Meclisi listelerinin Alanya İlçe Seçim Kurulu’na teslimi için 6 günlük bir süre kalırken, Alanya'da siyasi partilerin meclis listelerinin yavaş yavaş şekillendiği öğrenildi. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne 46 gün kala, Alanya'da gözler belediye başkan adaylarının meclis listelerine çevrildi. Alanya Belediye Başkan Adayları bir taraftan seçim çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da belediye meclis listesini hazırlıyor. Listeler 19 Şubat'ta İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek, kesin listeler ise 3 Mart’ta kamuoyuna açıklanacak. Elini çabuk tutmak isteyen siyasi partiler ince eleyip sıkı dokuyarak en iyi listeyle seçime güçlü bir şekilde girmek istiyorlar.

CUMHUR’DA FERMUAR LİSTE BİLMECESİ

Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel olurken, Cumhur İttifakı’nın meclis listesinin ayrı mı yoksa fermuar sistemiyle mi olacağı konusunda Ankara’dan henüz resmi bir yazı gelmedi. MHP İlçe Teşkilatı'na 50'nin üzerinde belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvurusu yapılırken, Başkan Yücel'in meclis listesi de yavaş yavaş son şeklini alıyor. Daha önce Alanya Belediye Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Tunahan Kasapoğlu, Mehmet Kula ve Adem Er'in yanı sıra mevcut belediye meclis üyeleri Melike Nazifoğlu, Mehmet Ali Tekin, Kerim Ertekin, Mustafa Toksöz ve Fahri Baysal ile yola devam edileceği konuşuluyor.

CİMRİN, BAŞKAN YÜCEL’İN GÖZDESİ

Meclise yeni girmesi beklenen isimlerin ise, Konaklı eski Belediye Başkanı Ali Şahin'in avukat kızı Emel Şahin Babaoğlu, Hüseyin Görgülü, Kerim Ünlü, Fevzi Alattinoğlu, Mustafa Sünbül, Murat Çetinkaya, Ali Uğur ve Ali Sakar olduğu ifade ediliyor. Ak Parti'den ise ALTAV Başkan Yardımcısı da olan Şükrü Cimrin ve Mustafa Keşoğlu’na mecliste yeniden görev verilmesi beklenirken, Türkler Mahallesi’ndeki Lonicera Otel’in sahibi Uğur Sipahioğlu’nun yeğeni olan ve halen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun yönetiminde görev alan Hasan Sipahioğlu’nun da listeye gireceği gelen bilgiler arasında. Bu arada Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş ve yönetimde görev alan partinin emektar isimlerinden Serdar Sönmez’in yüzde 99 meclis üyesi adayı yapılacağı öğrenildi.

FENERCİOĞLU LİSTEDE EN BAŞTA OLABİLİR

Millet İttifakı cephesinde ise Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in meclis üyeleri İyi Parti çatısı altında toplanacak. Fermuar sisteminin uygulanacağı meclis üyeliklerinde, CHP'den Nazmi Zavlak, Emine Keyaoğlu, Mehmet Okyanus, Murat Can ve Pınar Vural meclise girmek için partilerinden istifa ettiler. CHP'den mevcut belediye meclis üyeleri Gökhan Sipahioğlu, Erdoğan Toktaş ve Hüseyin Yaman'ın yeniden meclise girmesi beklenirken, Adasa Yapı’nın sahibi İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu’nun da listede üst sıralarda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan 20'nin üzerinde Alanya Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvurusu alan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, seçimi kazanabilecekleri en iyi listeyi oluşturmaya çalışıyor.

KAMBUROĞLU VE SADULLAHOĞLU VAZGEÇTİ

Gelen kulis bilgilerine göre, 24 Haziran seçimlerinde Antalya Milletvekili Adayı olan Meryem Aydoğan'a listede ilk sırada yer verilecek. İyi Parti'de meclise girmesi beklenen diğer isimler ise Şefik Bahçe, Fikret Arık ve Didem Dim Özaltın. Öte yandan Millet İttifakı’nın listesine girmeleri beklenen Serdar Uygun, Ali Kamburoğlu ve Raşit Sadullahoğlu’nun yoğun işlerini gerekçe göstererek listeye girmeme kararı aldıkları da edinilen bilgiler arasında. Alanya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Mehmet Kural, Eray Erdem, Erkan Demirci ve Mustafa Aras aday olmayacaklarını ilan ederek partilerinden istifa etmezken, Erdoğan Toktaş, Hüseyin Yaman, Nefise Develioğlu partilerinden istifa etti.

CHP’DE LEVENT EREN SÜRPRİZİ

Öte yandan partide görevde bulunmayan üyelerden Ali Hancı, Levent Eren, Emine Keyaoğlu, Pınar Vural, Nazmi Zavlak, Mehmet Okyanus, Murat Can, Yılmaz Bağışlar ve Gökhan Sipahioğlu meclis üyesi adayı olabilmek için partilerinden istifa ettiler.