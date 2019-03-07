‘Meclis listelerimizde gayrimüslimler de var’

Haber: Alper KUTAY

SÖZCÜ Gazetesi’ne konuşan Başkan Türel, "Aramıza hainleri, bölücüleri sokmaya çalışan bir anlayışı kabul edemeyiz. Vatandaşımız rencide oluyorsa kastımız iyi anlaşılmamıştır" dedi. Antalya'da ideoloji veya parti ayırt etmeksizin herkese hizmet götürdüğünü belirten Türel, "3-4 hafta önce CHP'de siyaset yapan arkadaşlarımız şimdi bizim Ak Parti listelerinde Antalya'da. DYP'de, ANAP'ta, geçmişte DP'de siyaset yapmış birçok arkadaşımızı da bizim listelerimizde görebilirsiniz. Biz Türkiye'yi ötekileştirmemek üzere belediyecilik yapıyoruz. Aleviler de var listemizde, Sünniler de. Hatta Alanya'da bir de gayrimüslim adayımız var. Paulina Müftüoğlu Hanım, Finlandiyalı bir Türk vatandaşı. Konyaaltı'da da Arinna Yılmaz Hanım, Rus kökenli bir vatandaşımız bizim listemizde vardı ama diploması Rusya'dan yetişmedi" diye konuştu.