Meclis'i dilekçe yağmuruna tuttular

TBMM Dilekçe Komisyonu, 7 Kasım 2015 ile 7 Mart 2018 arasındaki faaliyetlerine ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre, komisyona söz konusu tarihler arasında 13 bin 76 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 2 bin 997 olurken, erkekler yaklaşık üç kat daha fazla başvuru yaparak 9 bin 917 dilekçe gönderdi. Diğer dilekçeler ise tüzel kişiler adına komisyona yollandı. Şahsi imzalı dilekçe sayısı 8 bin 659 olurken, geri kalan dilekçeler ise toplu imzalarla oluşturuldu. Toplu imzalarla birlikte, dilekçe komisyonuna ulaşan kişi sayısı 51 bini aştı.

Vatandaşlar dilekçe komisyonuna başvururken, daha çok elektronik posta yolunu tercih etti. Başvuruların 8 bin 700'ü elektronik posta, 3 bin 147'si posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan gerçekleşti.

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

Başvurular en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir'den, en az ise Tunceli, Ardahan ve Kilis'ten geldi. Komisyona yurt dışından da 75 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 25'i Almanya'dan gerçekleşti. Almanya dışında KKTC'den 7, ABD'den 5 ve Fransa'dan 5 başvuru gönderildi. Başvurular ağırlıklı olarak, adalet, güvenlik, özgürlük, hak talepleri ile milli savunma ve personel işlemleri hakkında oldu.