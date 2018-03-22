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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

Meclis'i dilekçe yağmuruna tuttular

TBMM Dilekçe Komisyonuna 26. yasama dönemini kapsayan son 3 yıl içinde 13 bin 76 dilekçe sunuldu -Farklı taleplerin yer aldığı dilekçelerdeki imza sahiplerinin 2 bin 997'sini kadınlar, 9 bin 917'sini erkekler oluşturdu.

Meclis'i dilekçe yağmuruna tuttular

TBMM Dilekçe Komisyonuna 26. yasama dönemini kapsayan son 3 yıl içinde 13 bin 76 dilekçe sunuldu -Farklı taleplerin yer aldığı dilekçelerdeki imza sahiplerinin 2 bin 997'sini kadınlar, 9 bin 917'sini erkekler oluşturdu.

22 Mart 2018 Perşembe 14:11
Meclis'i dilekçe yağmuruna tuttular
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TBMM Dilekçe Komisyonu, 7 Kasım 2015 ile 7 Mart 2018 arasındaki  faaliyetlerine ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre, komisyona söz konusu  tarihler arasında 13 bin 76 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen  dilekçelerin sayısı 2 bin 997 olurken, erkekler yaklaşık üç kat daha fazla  başvuru yaparak 9 bin 917 dilekçe gönderdi. Diğer dilekçeler ise tüzel kişiler  adına komisyona yollandı. Şahsi imzalı dilekçe sayısı 8 bin 659 olurken, geri  kalan dilekçeler ise toplu imzalarla oluşturuldu. Toplu imzalarla birlikte,  dilekçe komisyonuna ulaşan kişi sayısı 51 bini aştı.

 Vatandaşlar dilekçe komisyonuna başvururken, daha çok elektronik posta  yolunu tercih etti. Başvuruların 8 bin 700'ü elektronik posta, 3 bin 147'si  posta, geri kalanı ise  elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan  gerçekleşti.

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

 Başvurular en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir'den, en az ise Tunceli,  Ardahan ve Kilis'ten geldi. Komisyona yurt dışından da 75 başvuru yapıldı. Bu  başvuruların 25'i  Almanya'dan gerçekleşti.  Almanya dışında KKTC'den 7, ABD'den  5 ve Fransa'dan 5 başvuru gönderildi. Başvurular ağırlıklı olarak, adalet, güvenlik, özgürlük, hak talepleri  ile milli savunma ve personel işlemleri hakkında oldu.

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