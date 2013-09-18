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‘Maşalar bir gün hesap verecek’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Zuhal Sirkeli, Türk insanının askere gitmeyi, iç ve dış tehditlere, bölücü eylem ve girişimlere karşı yurdumuzu savunmayı, bölünmez bütünlüğümüzü korumak için gerektiğinde şehit ve gazi olmayı büyük bir onur saydığını söyledi

‘Maşalar bir gün hesap verecek’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Zuhal Sirkeli, Türk insanının askere gitmeyi, iç ve dış tehditlere, bölücü eylem ve girişimlere karşı yurdumuzu savunmayı, bölünmez bütünlüğümüzü korumak için gerektiğinde şehit ve gazi olmayı büyük bir onur saydığını söyledi

18 Eylül 2013 Çarşamba 18:18
‘Maşalar bir gün hesap verecek’
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Zuhal Sirkeli, Türk insanının askere gitmeyi, iç ve dış tehditlere, bölücü eylem ve girişimlere karşı yurdumuzu savunmayı, bölünmez bütünlüğümüzü korumak için gerektiğinde şehit ve gazi olmayı büyük bir onur saydığını söyledi. Ülke savunmasında her türlü fedakârlığı gösteren ve bugünleri yaşamamızda büyük pay sahibi olan gazilerimize gereken ilgi ve alakanın AKP Hükümeti tarafından mutlaka gösterilmesi gerektiğini belirten Sirkeli, “Maalesef günümüzde gazilerimize sağlanan sosyal ve özlük haklar yetersizdir. Gazilerimizin yasalardan ve uygulamalardan kaynaklanan birçok sorunu vardır. Ulusumuzun bütünlüğünü bölmek isteyen güçler, vatansever insanlarımızın mücadele ruhu ve kararlılığı karşısında mağlup olmaya mahkûmdurlar” dedi.

‘BİRLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ’
Emperyalist güçlerin maşası haline gelen içimizdeki hainlerin de yüce adalet karşısında mutlaka hesap vereceklerini ifade eden Sirkeli, “Bilinmelidir ki bugün tolerans, hoşgörü, af, barış, demokratik açılım gibi kavramlar eşliğinde yürütülen ayrışma ve bölünmeye giden tehlikeli sürecin; dün ve bugün yapılan vatan mücadelelerinin büyüklüğünü asla kaybettirmeye gücü yetmeyecektir. Halkımızın birlik ve beraberliği ile Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti devleti onun ışığında ve ilkelerinde ilerleyerek sonsuza kadar yaşayacaktır. Yüce Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, ülkesi için canı pahasına savaş veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 18.09.2013 18:56
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