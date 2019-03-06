'Mart’ın sonu bahar olacak'

BUGÜN gündemimizde bir tek maddemiz var, o da başarılı olmak. Bu seçimi başarılı bir şekilde geçirmek adına gereken tartışmaları yapıyoruz. Millet İttifakı ile birlikte kırsalda birçok köyü gezdik. Yoğun bir ilgi var. Özellikle köylerde mevcut iktidarın hiçbir şey yapmadığını gördük. Büyükşehir Yasası’yla birlikte burada gerçekleştirilecek hizmetler kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'e büyük bir ilgi var. Abdullah Başkan da büyük bir fedakarlık içerisinde. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Biz biriz, birlikteyiz ve Mart’ın sonu bahar diyoruz" ifadelerini kullandı. Karadağ ayrıca Millet İttifakı'nın seçim ofisinin 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek açılışına tüm Alanya halkını davet etti.