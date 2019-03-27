Mardinlilerden Yücel'e tam destek

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Adem Murat Yücel, dün İskele Caddesi'nde Alanya'da yaşayan Mardinli vatandaşlarla Memos Restoran’da bir araya geldi. İskele Caddesi’nde bulunan restoranda düzenlenen etkinlikte Başkan Yücel, Alanya’da yaşayan Mardinli dostlarıyla uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Çoğu Alanya’da turizmle uğraşan Mardinli vatandaşlar, Cumhur İttifakı’nın Alanya adayı Yücel’e ve önerilerini sundu. Her zaman Alanya için birlikte çalışacaklarını belirten Yücel, Mardinli vatandaşlara etkinlik için teşekkür ettiğini belirterek, “Memos Restoran'da Mardinli dostlarımızla bir araya geldik. Bu güzel davet ve destekleri için Nurullah ve Nurettin Arslan'a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

