Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tırnaklar neden sararır?
Tırnaklar neden sararır?
banner468

Mansur Yavaş CHP yerine rotayı o partiye kırdı

Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimleri için Ankara'ya Mansur Yavaş'ı mı hazırlıyor? Peki Mansur Yavaş hangi partiyi tercih edecek? Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, çarpıcı iddiayı köşesine taşıdı

Mansur Yavaş CHP yerine rotayı o partiye kırdı

Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimleri için Ankara'ya Mansur Yavaş'ı mı hazırlıyor? Peki Mansur Yavaş hangi partiyi tercih edecek? Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, çarpıcı iddiayı köşesine taşıdı

14 Ekim 2017 Cumartesi 21:45
Mansur Yavaş CHP yerine rotayı o partiye kırdı
banner404

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yerel seçimleri için Ankara'ya hazırladığı iddia edilen Mansur Yavaş'ın, Meral Akşener ile dirsek temasında olduğu öne sürüldü.
Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, Yavaş ile ilgili Ankara'da konuşulan kulisleri aktardı.
CHP'YE KIZIP İSTİFA ETMİŞTİ
MHP kökenli Yavaş'ın 2014 seçimlerinde CHP teşkilatının kendisine destek vermemesi nedeniyle tepki gösterip kadrosuyla birlikte istifa ettiğini hatırlatan Uğurluoğlu, "CHP Genel Başkanı bu istifaları bilmiyor mu? Bilmiyorsa yakın çevresi acı haber vermedeki usule göre alıştıra alıştıra kendisine söylesin bari. Mansur Yavaş seçimi kazandı ya da kaybetti bu ayrı bir tartışma konusu ama asıl önemli olan MHP kökenli Yavaş için CHP teşkilatı tepki gösterdi ve yavaş yavaş çalıştı." diye yazdı.
AKŞENER EKİBİ İLE YAKIN TEMASTA
CHP'nin Ankara'ya aday gösterebileceği çok önemli isimlerin olduğunu ifade eden Uğurluoğlu, sürpriz gelişmeyi yazısının sonunda paylaştı:
"Çünkü Meral Akşener'in yeni partisinin de çok önemli bir isim ile yarışa katılacağını öğrendim. Sıkı durun; Akşener ekibi ile yakın temasta olan bu ismi açıklıyorum: Mansur Yavaş..."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
UğurluoğluMeral AkşenerMansur YavaşCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener'i umutlandıran düğün
Akşener'i umutlandıran düğün
CHP'li Erdem Alanya'yı değerlendirdi
CHP'li Erdem Alanya'yı değerlendirdi
'Seçime şimdiden hazırlanmalıyız'
'Seçime şimdiden hazırlanmalıyız'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim