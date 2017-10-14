Mansur Yavaş CHP yerine rotayı o partiye kırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yerel seçimleri için Ankara'ya hazırladığı iddia edilen Mansur Yavaş'ın, Meral Akşener ile dirsek temasında olduğu öne sürüldü.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, Yavaş ile ilgili Ankara'da konuşulan kulisleri aktardı.

CHP'YE KIZIP İSTİFA ETMİŞTİ

MHP kökenli Yavaş'ın 2014 seçimlerinde CHP teşkilatının kendisine destek vermemesi nedeniyle tepki gösterip kadrosuyla birlikte istifa ettiğini hatırlatan Uğurluoğlu, "CHP Genel Başkanı bu istifaları bilmiyor mu? Bilmiyorsa yakın çevresi acı haber vermedeki usule göre alıştıra alıştıra kendisine söylesin bari. Mansur Yavaş seçimi kazandı ya da kaybetti bu ayrı bir tartışma konusu ama asıl önemli olan MHP kökenli Yavaş için CHP teşkilatı tepki gösterdi ve yavaş yavaş çalıştı." diye yazdı.

AKŞENER EKİBİ İLE YAKIN TEMASTA

CHP'nin Ankara'ya aday gösterebileceği çok önemli isimlerin olduğunu ifade eden Uğurluoğlu, sürpriz gelişmeyi yazısının sonunda paylaştı:

"Çünkü Meral Akşener'in yeni partisinin de çok önemli bir isim ile yarışa katılacağını öğrendim. Sıkı durun; Akşener ekibi ile yakın temasta olan bu ismi açıklıyorum: Mansur Yavaş..."