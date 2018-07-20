Manavgat da 'İnce' dedi

CHP’de ‘Değişim ve Dönüşüm Kurultayı’ için Pazartesi günü başlatılan noter tasdikli imza kampanyası devam ediyor. CHP Antalya kurultay delegesi ve Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yönetim kurulu üyeleri notere giderek imza verdi. İmza veren İlçe Başkanı Coşar, "Değişim ve Umut" için CHP tabanı adına imza verdiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Antalya’da milletvekilleriyle birlikte 33, Manavgat’ta ise İlçe Başkanı Aliye Coşar ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen olmak üzere 2 kurultay delegesi bulunuyor. Teşkilatın olası kurultayda başkan adayı olması beklenen Muharrem İnce'yi desteklemesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 13:34