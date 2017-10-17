Makam odasını topladığı ileri sürülen Melih Gökçek sessiz

GÖKÇEK'E yakın kaynaklar, Gökçek’in Erdoğan’la son bir kez görüşme talebi olduğunu söyledi.
Hürriyet'ten Deniz Gürel, Gökçek'in son kez görüşmek üzere Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Esenboğa Havalimanı'na gittiğini yazmıştı. Ancak Gökçek burada Erdoğan'la özel görüşme fırsatı bulamadı.
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