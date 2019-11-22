Mahmutlar meclise taşınıyor: 'Eğitim ranta feda edilemez'

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA’NIN doğusunda nüfusu en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da yaşanan imar karmaşası Yeni Alanya’nın manşetine taşınmış, belde belediyesinin eski meclis üyelerinden Mustafa Şimşek, yargı kararına rağmen 35 dönümlük eğitim alanını 9 dönüme düşürdüğünü iddia ettiği Alanya Belediyesi'ne tepki göstermişti. Şimşek "Kamu vicdanı bu rantın karşısında sızlamalıdır" demişti.

Eski meclis üyesi Şimşek’in şok eden iddiasının ardından Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise “Bahsi geçen Eğitim Tesis Alanı’nın 35 dönümden 9 dönüme düşmesi söz konusu değildir. Konut alanı yoğunlukları ve konumları dikkate alınmadan planlanan 35 dönüm Eğitim Tesis Alanı’nın kurumlarca verimli şekilde kullanılamayacağından, fonksiyonelliğinin arttırılması için planlama alanı içerisinde komşuluk birimleri ve ulaşım kolaylığı da dikkate alınarak tekrar düzenlenmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

‘KAMUYU YANILTMAYIN’

Yapılan açıklamaya tepki yine Şimşek’ten gelmişti. Şimşek kamu alanları için yapılacak düzenlemelerin ancak miktarı azaltılmaksızın aynı ada içerisinde yapılabileceğine dikkat çekerek “Açıkça söylemeliyim ki belediye tarafından kamuyu yanıltan böylesi açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyorum” şeklinde konuşmuştu.

‘MECLİSE ÖNERGE SUNACAĞIZ’

Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan imar karmaşası, tepkilerin odağı olmaya devam ediyor. İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, konuyu takip edeceklerini belirterek, “Maddi delillere ulaşıp kimin doğru söylediğini belgelemek gerekiyor. Önceki meclis üyesi Mustafa Şimsek’in ortaya koyduğu belgeleri temin ederek konunun düzeltilmesi için meclise önerge vereceğiz. Meclis üyesi arkadaşlarımızla konunun takipçisi olacağız” dedi.

‘BU DURUM KABUL EDİLEMEZ’

Eğitim İş Alanya Şube Başkanı Namık Aymelek, iddiaların gerçeği yansıtması halinde kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Aymelek, “Eğer iddialar gerçekse 26 dönümün buharlaşması kabul edilecek bir durum değil. Eğitim için tahsis edilmiş bu arazinin dönümünün düşürülmesi eğitime ne kadar önem verdiğimizi bir kez daha gözler önüne seriyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Eğitimciler olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

