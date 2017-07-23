Mahmutlar AKP'de 'muhalefet' kazandı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) 4 Temmuz'da başlayan kongre süreci gereği yurt genelinde olduğu gibi Alanya'da da İlçe Kongresi 19 Ağustos ile 12 Kasım tarihleri arasında, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da uygun olduğu bir tarihte yapılacak. 11 Haziran 2014'te AKP İlçe Başkanı seçilen Mustafa Berberoğlu'nun tek listeyle gitmesi beklenen ilçe kongresi öncesi delege belirleme çalışmaları geçtiğimiz Cumartesi 10.00-12.00 saatlerinde parti bürosunda ve bazı mahallelerde çeşitli mekanlarda yapıldı. Berberoğlu'nun karşısına aday olarak çıkmak için kulis yapan Sabri Tos ve ekibi ise Mahmutlar Mahallesi'nde yapılan delege seçimlerine itiraz etti.

'BİR GÜN ÖNCEDEN HABERİMİZ OLDU'

Mahmutlar gibi büyük mahallelerde delege listelerinin 15 gün önceden askıya çıkarılması gerektiğini söyleyen Sabri Tos, kendilerine bir gün önce bilgi verildiğini söyleyerek konuyu AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'a iletti. Ataş'ın kendisine "Konuyu İl Başkanı Rıza Sümer'le görüşeceğim" dediğini söyleyen Sabri Tos, "Bize bir gün önceden haber verilmesine rağmen Mahmutlar eski Belde Başkanı Muhterem Anılgan'ın son dakikada hazırladığı delege listesi, Berberoğlu'nun hazırladığı listeye karşı 56-28'lik üstünlük sağladı. Tabanın demokrasisi kazandı" dedi. Mahmutlar'daki Asmalı Konak Restoran'da yapılan delege seçimlerinde muhalefetin hazırladığı delege listesinin 56, AKP İlçe Teşkilatı'nın listesinin ise 28 oy aldığı bildirildi.