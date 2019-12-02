Mahmutlar'a yeni okul: İşte temel atma tarihi

ALANYA’NIN doğusunda nüfus ve coğrafik açıdan bölgenin en büyük yerleşim biri olan Mahmutlar Mahallesi’ne kazandırılacak Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu'nun temel çalışmaları ve hafriyatı Alanya Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ağustos ayında Antalya Valiliği’nde gerçekleştirilen protokolün ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yer göstermesiyle harekete geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafriyat çalışmalarını tamamlayarak okul alanını temel atma töreni için hazır hale getirdi. Hafriyat çalışmaları tamamlanan 32 derslikli Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun temel atma töreni 6 Aralık Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.