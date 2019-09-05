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Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'in, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi

POLİTİKA 05.09.2019, 22:09
Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 06.00  sularında, 8-10 kişiden oluşan bir grup, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği  kançılaryasının kapısına tehditvari ifadeler içeren bez parçası astı.
Bunun üzerine, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Dışişleri  Bakanlığına çağrılarak olaydan duyulan rahatsızlık kendisine aktarıldı.
 
Muallim'e, bu şahısların kançılarya giriş kapısına kadar  yaklaşabilmelerini, her şeyden önce Türk büyükelçiliğinin güvenliği bakımından  kaygı verici bulunduğu vurgulandı.
 
Ayrıca, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği başta olmak üzere Lübnan'daki  tüm Türk çıkarlarının korunmasına yönelik gereken güvenlik tedbirlerinin vakit  geçirmeksizin alınması talep edildi.
 
Bu bağlamda, benzer girişimler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği  tarafından da Lübnanlı makamlar nezdinde yapıldı.
 
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem
 
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, "Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara  devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal ifadelerinin ardından Türkiye'nin  Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylemde bulunuldu.
 
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'un  kuzeyinde yer alan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önüne sabahın erken  saatlerinde 8-10 kişilik bir grup geldi.
 
Polislerin tüm ikazlarına rağmen büyükelçilik binasının giriş kapısına  kadar ilerleyen provokatörler, Türk Bayrağı ile birlikte üzerinde kuru kafa  figürü ve "siz de oturun oturduğunuz yerde" yazılı bir ifadenin yer aldığı  pankartı binanın ana kapısına astı.
 
Provokatif eylem, pankartın büyükelçilikte görevli polisler tarafından  kısa sürede indirilmesiyle sona erdi.
 
Söz konusu kişilerin ise Cumhurbaşkanı Avn'ın siyasi partisi Özgür  Yurtseverler Hareketi'ne bağlı Omega Grubu mensupları olduğu ifade ediliyor.

#lübnan
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