Listeler açıklandı-Tıkla Öğren

GENEL seçimler öncesi aday adayları çalışmalarına başlarken seçmen listeleri de bugün itibariyle askıya çıktı. Listeler, 13 gün boyunca askıda kalacak.

Seçmen bilgilerinizi YSK'nın internet sitesinden öğrenebilirsiniz ayrıca muhtarlıklarda da askıya çıkan listeleri kontrol edebilirisiniz.