Listeler açıklandı-Tıkla Öğren

GENEL seçimler öncesi aday adayları çalışmalarına başlarken seçmen listeleri de bugün itibariyle askıya çıktı. Listeler, 13 gün boyunca askıda kalacak.
Seçmen bilgilerinizi YSK'nın internet sitesinden öğrenebilirsiniz ayrıca muhtarlıklarda da askıya çıkan listeleri kontrol edebilirisiniz.
Öte yandan siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya yarın saat 17.00'ye kadar, YSK da bunu ilgili seçim kurullarına 15 Mart'ta iletecek.
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Son Güncelleme: 15.03.2015 14:32