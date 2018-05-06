Listeler 21 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanacak

Haber: Alper KUTAY

TAKVİME göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başladı, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza vermeyi sürdürüyor. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ya teslim edilmesi gereken son gün dün itibariyle tamamlandı. Cumhurbaşkanı geçici aday listesi 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itiraz süresi başlayacak.

CB ADAYLARI 13 MAYIS'TA AÇIKLANIYOR

İtirazlar, 11 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. YSK, itirazları 12 Mayıs'ta karara bağlayacak. 13 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. Siyasi parti genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri, YSK'ye 21 Mayıs'ta en geç saat 17.00'ye kadar verilecek. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü de 21 Mayıs olacak. Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini bugün saat 17.00'ye kadar tamamlayacak. 9 Mayıs Çarşamba günü, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü olarak açıklandı.

SEÇMEN LİSTELERİ 12 MAYIS'TA İNİYOR

10 Mayıs'ta cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. 11 Mayıs'ta cumhurbaşkanı aday listesine itirazlar saat 17.00'ye kadar yapılacak ve itirazların YSK tarafından incelenmesine başlanacak. 12 Mayıs'ta seçmen listeleri muhtarlıklarda askıdan indirilecek ve seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar da YSK tarafından karara bağlanacak. 13 Mayıs'ta cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlayacak. 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek. 18 Mayıs'ta ittifak yapan siyasi partiler saat 17.00'ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek. 19 Mayıs'ta ittifaktan vazgeçen siyasi parti veya partiler, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde yaptıkları değişikliği veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirecek.

SEÇMEN KÜTÜKLERİ KESİNLEŞECEK

20 Mayıs'ta ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek. 21 Mayıs'ta siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ya verecek. YSK, siyasi partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için de saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapılacak. 22 Mayıs'ta yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK'nın internet sitesinde ilan edilecek. 25 Mayıs'ta siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

GÜMRÜKTE OY 7 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

26 Mayıs'ta milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. 27 Mayıs'ta geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurtdışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek. 7 Haziran'da gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemi başlayacak. 8 Haziran'da İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

PROPAGANDA 23 HAZİRAN'DA BİTECEK

13 Haziran'da cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek. 14 Haziran'da propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. 17 Haziran'da radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak. 19 Haziran'da yurtdışında oy verme işlemi sona erecek. 23 Haziran'da seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek. 24 Haziran'da oy verme işlemleri başlayacak, seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Gece yarısı cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.