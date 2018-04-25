Liseli CHP’lilere ‘Gümüş’ başkan

ERDEM döneminde örgütlenen lise komisyonu liselerde örgütlenmesini başlattı. CHP Lise Komisyonu başkanlığına Oğulcan Gümüş getirildi. CHP Alanya Gençlik Kolları İlçe Başkanı Çağdaş Erdem törende yaptığı konuşmada “Korkmayın, yılmayın, sinmeyin. Cumhuriyet gençliğinin Atatürk devrimlerine, çağdaş ve laik eğitime, cumhuriyetine sahip çıkmaya devam edeceğinden hiç bir şüphemiz yoktur. Sizlerin haklı mücadelesi bizim mücadelemizdir. Tüm liseli kardeşlerimizi bu dayanışmayı büyütmeye ve iktidar yandaşlarının eğitim üzerindeki kirli oyunlarına karşı bir ve beraber olmaya çağırıyoruz" dedi.
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