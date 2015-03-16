‘Lidere bağlı kalmamak için adayım’

BİR dönem, Doğru Yol Partisi’nden (DYP) seçime girip Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan ve 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi Antalya Bağımsız Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Hasan Subaşı, dün Alanya’ya gelerek basınla, eski dostlarıyla, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla buluştu. Öğle saatlerinde Alanya’nın geleneksel yemeklerinin servis edildiği Esma Abla Lokantası’nda Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Subaşı’na Alanya’dan eski DYP İlçe Başkanı Şevki Azakoğlu, eski Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanı Yaşar Uysal ile bir dönem DYP ile DP’de aktif siyaset yapan isimler de eşlik etti.

‘TBMM ARTIK İŞLEVİNİ KAYBETTİ’

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Subaşı, neden aday adayı olduğunu ve hedeflerini anlattı. Subaşı, şunları söyledi: “30 yıl aktif siyaset yaptım. Bugün geldiğimiz noktada ‘Antalya'nın şu sorunu var’ deme imkanı neredeyse kalmadı. Çünkü milletvekilleri o kadar lidere bağımlı hale geldi ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) neredeyse işlevini kaybetti. Milletvekilleri de ülkenin, halkın, siyasetin ve partilerinin sorunlarını dile getiremez hale geldi. Siyasete katkı vermek istiyorum. Tecrübelerimi dile getirmek istiyorum ama bugünkü siyasi ortamda fikirlerimi açıklama imkanı kalmadı. Çünkü farklı fikir, liderinin düşündüğünden farklı düşünen, ya da ‘Şöyle bir sorun var’ demek artık mümkün değil.

‘ÜLKE ŞİRKET GİBİ Mİ YÖNETİLECEK?’

Çünkü bu direkt partiden ihraç nedenidir. Bakıyoruz sosyal demokrat parti olma iddiasındaki CHP bile, sırf Süheyl Batum iki cümle söyledi diye hemen ihraç edildi. Diğer partilerde de buna benzer durumlar var. Meclis zaten çalışamaz hale geldi. Meclis çalışamaz hale gelince de hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye'yi bir ticari şirket gibi yönetmeliyiz' demeye başladı. Geldiğimiz nokta inanılmaz bir nokta. Bu noktada normal sistemin içinde siyaset ve milletvekilliği yapma şansı kalmadı. Toplum, bu siyasetin dibe vurmuşluğu karşısında umutlarını kaybetti. Artık oy vermek istemiyor.

‘TBMM LİDERE BAĞIMLI OLMAMALI’