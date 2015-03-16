‘Lidere bağlı kalmamak için adayım’

16 Mart 2015 Pazartesi 19:16
BİR dönem, Doğru Yol Partisi’nden (DYP) seçime girip Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan ve 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi Antalya Bağımsız Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Hasan Subaşı, dün Alanya’ya gelerek basınla, eski dostlarıyla, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla buluştu. Öğle saatlerinde Alanya’nın geleneksel yemeklerinin servis edildiği Esma Abla Lokantası’nda Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Subaşı’na Alanya’dan eski DYP İlçe Başkanı Şevki Azakoğlu, eski Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanı Yaşar Uysal ile bir dönem DYP ile DP’de aktif siyaset yapan isimler de eşlik etti.
‘TBMM ARTIK İŞLEVİNİ KAYBETTİ’
Burada gazetecilere bir açıklama yapan Subaşı, neden aday adayı olduğunu ve hedeflerini anlattı. Subaşı, şunları söyledi: “30 yıl aktif siyaset yaptım. Bugün geldiğimiz noktada ‘Antalya'nın şu sorunu var’ deme imkanı neredeyse kalmadı. Çünkü milletvekilleri o kadar lidere bağımlı hale geldi ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) neredeyse işlevini kaybetti. Milletvekilleri de ülkenin, halkın, siyasetin ve partilerinin sorunlarını dile getiremez hale geldi. Siyasete katkı vermek istiyorum. Tecrübelerimi dile getirmek istiyorum ama bugünkü siyasi ortamda fikirlerimi açıklama imkanı kalmadı. Çünkü farklı fikir, liderinin düşündüğünden farklı düşünen, ya da ‘Şöyle bir sorun var’ demek artık mümkün değil.
‘ÜLKE ŞİRKET GİBİ Mİ YÖNETİLECEK?’
Çünkü bu direkt partiden ihraç nedenidir. Bakıyoruz sosyal demokrat parti olma iddiasındaki CHP bile, sırf Süheyl Batum iki cümle söyledi diye hemen ihraç edildi. Diğer partilerde de buna benzer durumlar var. Meclis zaten çalışamaz hale geldi. Meclis çalışamaz hale gelince de hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye'yi bir ticari şirket gibi yönetmeliyiz' demeye başladı. Geldiğimiz nokta inanılmaz bir nokta. Bu noktada normal sistemin içinde siyaset ve milletvekilliği yapma şansı kalmadı. Toplum, bu siyasetin dibe vurmuşluğu karşısında umutlarını kaybetti. Artık oy vermek istemiyor.
‘TBMM LİDERE BAĞIMLI OLMAMALI’
Liderlerin cebinden çıkardığı listelerle ‘Sizin adayınız budur, bunlara oy verin’ demesine karşı bunda da çok ciddi kırgınlıklar başladı. Toplum neredeyse oy vermek istemiyor. Ben siyasete girerek siyasetin, ülkenin, insanların esnafın, çiftçinin sorunlarını dile getirmek istiyorum. Adaletteki, hukuktaki, demokrasideki özgürlüklerdeki dibe vurmuşluğu dile getirmek istiyorum. Bunun yolu da bir lidere bağımlı olmadan milletvekilliği yaparak mümkün olur. Böylece oy vermek istemeyen halkı da sandığa çekmiş, demokrasiye bağlılığı perçinlemiş oluruz. Beni ciddi anlamda takdir eden, bu yola iten ve destekleyen seçmen var.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 16.03.2015 18:23