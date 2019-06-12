Leton Büyükelçi Yücel'e geliyor

Letonya'nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in daveti üzerine 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne geliyor

Leton Büyükelçi Yücel'e geliyor
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LETONYA'NIN Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in daveti üzerine 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne geliyor. İki gün Alanya'da kalacak olan Büyükelçi Elferts'e Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz refakat edecek. Letonlar festivalde Letonya'yı tanıtacak bir de stant açacaklar.
 

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