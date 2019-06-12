LETONYA'NIN Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in daveti üzerine 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne geliyor. İki gün Alanya'da kalacak olan Büyükelçi Elferts'e Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz refakat edecek. Letonlar festivalde Letonya'yı tanıtacak bir de stant açacaklar.
Leton Büyükelçi Yücel'e geliyor
Letonya'nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in daveti üzerine 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne geliyor
LETONYA'NIN Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in daveti üzerine 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne geliyor. İki gün Alanya'da kalacak olan Büyükelçi Elferts'e Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz refakat edecek. Letonlar festivalde Letonya'yı tanıtacak bir de stant açacaklar.
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