Kurum: İmam hatip mezunlarımızın ülkemizin değişimine sağladığı katkılar ortadadır

KURUM, Sancaktepe İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nce (SİMMDER) 7'ncisi düzenlenen geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, imam hatiplilerin, geçmişten bugüne bakıldığında nice haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kaldığını söyledi. İmam hatiplilerin pek çok engelle karşılaştığını ancak hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediklerini dile getiren Kurum, 28 Şubat döneminde imam hatiplilerin uğradığı zulüm ve ayrımcılığın herkesin hafızasında olduğunu aktardı. Kurum, bunların hiçbirini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyerek, "Bu ayrımcılığı sona erdiren, imam hatiplerin kapılarına vurulan o zincirleri kıran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Sizlere de ne mutlu ki içinizden çıkmış bir isim, bir imam hatipli kardeşiniz bugün tüm dünya mazlumlarının lideri olarak ülkemizi yönetiyor." diye konuştu. İmam hatip okullarının, gelecek kuşakların tarihiyle, kültürüyle ve değerleriyle yetiştiği en önemli eğitim kurumları olduğunu ifade eden Kurum, şöyle devam etti: "İmam hatip mezunlarımızın son yıllarda ülkemizin değişimine ve dönüşümüne sağladığı katkılar ortadadır. Bunu hepimiz artık görüyoruz. O 2023 yılının güçlü Türkiyesinin inşasında da imam hatip okulları bayrağı taşıyan kurumlarımız, okullarımız arasında en önde yer alacaktır. İstanbul, dünyanın merkezi, İslam dünyasının da kadim başkenti, ecdadımızın bize bıraktığı en önemli yadigardır. Bu şehre hizmet etmek, bu şehri inşa etmek, sadece Türkiye'ye değil, cihana hizmet etmektir. Böylesine önemli bir şehirde belediye başkanını üç hafta sonra seçeceğiz. Biz hakkı savunan, haksızlık karşısında susmayan bir anlayıştan geliyoruz. Siyasetimizde milletimize rağmen yol yürümek, hiçbir zaman olmamıştır. Milletimizin bizden ne talebi olduysa da bugüne kadar 17 yıllık AK Parti iktidarında bunları yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte 2023, 2053, 2071 yılının Türkiyesinde de yine sizlere hizmet etme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."