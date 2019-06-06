Kurtulmuş: AK Parti'ye kızgınlığın bedeli CHP'nin adayını koltuğa oturtturmak değildir

AK Partili Kurtulmuş, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir restoranda, vatandaşlar ile İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye'nin önündeki en önemli meselenin 23 Haziran seçimleri olduğunu belirten Kurtulmuş, İstanbul'da yenilenecek seçimle ilgili İstanbullu seçmenin bir kere daha sandık başına gideceğini ve karar vereceğini anımsattı. İstanbul'da yaşayan Karadenizlilerin 31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayını desteklediği yönünde yanlış bir algı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu doğru değil. Evet CHP'nin adayına oy veren kardeşlerimiz de olmuştur ama İstanbul'da oturan Karadeniz kökenli seçmenlerimiz AK Parti'yi desteklemiş ve desteklemeye de devam etmiştir" diye konuştu. Kurtulmuş, eski seçimlerin haritalarına baktığını ifade ederek, "Karadeniz'de CHP'nin kazandığı son seçim 1946 seçimidir. 1950'den itibaren silme Demokrat Parti, 54 Demokrat Parti, 57 aynı şekilde büyük oranda. Karadeniz Bölgesi'ni söylüyorum. AK Parti iktidar olduğundan bu yana AK Parti'ye büyük oranda destek vermiş. Bütün seçimlerde AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın yanında olmuş ve en son 31 Mart seçimlerinde de Karadeniz bütünüyle destan yazmış" dedi.

'ŞİMDİ KIRGINLIK, KÜSKÜNLÜK, DARGINLIK VAKTİ DEĞİL'

Kurtulmuş, 2002'den bu yana bir kez de olsa AK Parti'ye oy veren seçmenlerin oranının yüzde 65 olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Halkımızın yüzde 65'i AK Parti'ye bir şekilde oy vermiş. Vermiş, sonra vermemiş. Vermemiş, sonradan vermiş. Bu anlamda AK Parti Türkiye'nin siyaseten ana gövdesini oluşturan siyasi partidir. Bu kardeşlerimiz içinde bir kısmı gitmemiş, bir kısmı boş oy vermiş. Hatta bu arkadaşlarımızın içinde gitmeyen ya da boş oy verenler içerisinde kızmış, küsmüş, kırılmış, darılmış, bir işi olmamış, belediye başkanlarına kızmış, meclis üyesine kızmış, milletvekiline kızmış vesaire. 'Ben bu seçimde oy vermeye gitmiyorum' demiş. Eli karşı tarafa oy vermeye gitmediği için sandığa gitmemiş ya da sandığa gitmiş, oyunu boş kullanmış. Diyoruz ki şimdi kırgınlık, küskünlük, dargınlık vakti değildir. Şimdi hesap sorma vakti değildir. Şimdi uyarıda bulunma vakti değildir." Neyin eksik, neyin hatalı, neyin yanlış olduğunu halkı birebir dinleyerek bildiklerini, gördüklerini anlatan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle bunların da düzeltilmesi için tedbirlerimizi alıyoruz. Kızgınlığın ve küskünlüğün alternatifi İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmak, İstanbul'da Binali Bey'in seçilmemesi için sandığa gitmemek ya da boş oy vermek değildir. Daha açık söyleyeyim, AK Parti kadrolarına ve yaptığı işlere kızgınlığın bedeli CHP'nin adayını geçirip de o koltuğa oturtturmak hiç değildir" diye konuştu.