Kurtulmuş: 31 Mart'ta AK Parti'ye oy vermeyen küskün seçmen pişman

AK Partili Kurtulmuş, partisinin talebi doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararı verdiği ve 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- YSK bir mahkeme niteliğinde, her karar oy birliği ile alınmıyor. İptal nedeni seçim kurulu ve sandık kurulları ile ilgili durum. Sandık kurullarının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle böyle bir karar verilmiş. Oyların sayım dökümüyle ilgili bir durum da var. Bazı sandıklarda oy yok, bazı sandıklarda AK Parti'nin oyları kaydırılmış. YSK siyasi bir organ değil. YSK, CHP adayından seçimi alıp AK Parti adayına vermiş değil.
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Seçimle ilgili şaibe oluşmuş, bir kez daha millete gidelim diyor. Seçimi kazanan birinin mazbatasının başkasına verilmesi değil üzerinde gölgeler bulunan bir sonuç olduğuna karar verilmiş. Bundan sonra söz ve karar milletin. Kanuna aykırı şekilde oluşturulan kurulun yaptığı sayıma nasıl itibar edeceğiz. Kızmış veya küsmüş seçmenimiz pişmanlık duygusu içerisinde. Ne kadar çok insan sandığa giderse demokrasinin standardını yükseltmiş olur. Bu seçimde tek tek insanlarla temas belirleyici olacak. Binali Yıldırım aktif bir seçim kampanyası yürütüyor. Yüz yüze herkese dokunarak, kimin kime nazı geçiyorsa bunları anlatabileceğimiz bir seçim kampanyası olacak.
'MÜHİM OLAN PROFESYONEL ORDU KURMAK, TOPLANAN PARA ASKERLİK SİSTEMİ İÇİN HARCANACAK'
- 17 yıllık iktidara rağmen AK Parti reformculuğu bırakmıyor. Askerlik sisteminde mükemmele yakın bir sistem ortaya kondu. Bu bedelli askerlik yasası değildir. Askerlikte bir reform yasasıdır. Paralı askerliğe geçiş değildir. Mühim olan profesyonel ordu kurmaktır. Uzman orduya geçiş konusunda hazırlıklar devam ediyordu. Her gencimiz 6 ay askere gidecek. Toplanan paralar askerlik sistemi için harcanacak.
'ÖCALAN'A GÖRÜŞME İZNİ POLİTİK DEĞİL'
- Abdullah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesinin İstanbul seçiminin gölgesinde değerlendirilmesi yanlış. Bu hukuki bir konudur. Bir terör örgütünün başı İmralı'da bulunuyor. Bazı zamanlar görüşmesi kaldırılıyor, bazı zamanlar izin veriliyor. O anki şartlar içerisinde adım atılıyor. Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum.