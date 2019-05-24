Kurtulmuş: 31 Mart'ta AK Parti'ye oy vermeyen küskün seçmen pişman

YSK bir mahkeme niteliğinde, her karar oy birliği ile alınmıyor. İptal nedeni seçim kurulu ve sandık kurulları ile ilgili durum. Sandık kurullarının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle böyle bir karar verilmiş. Oyların sayım dökümüyle ilgili bir durum da var. Bazı sandıklarda oy yok, bazı sandıklarda AK Parti 'nin oyları kaydırılmış. YSK siyasi bir organ değil. YSK, CHP adayından seçimi alıp AK Parti adayına vermiş değil.

Seçimle ilgili şaibe oluşmuş, bir kez daha millete gidelim diyor. Seçimi kazanan birinin mazbatasının başkasına verilmesi değil üzerinde gölgeler bulunan bir sonuç olduğuna karar verilmiş. Bundan sonra söz ve karar milletin. Kanuna aykırı şekilde oluşturulan kurulun yaptığı sayıma nasıl itibar edeceğiz. Kızmış veya küsmüş seçmenimiz pişmanlık duygusu içerisinde. Ne kadar çok insan sandığa giderse demokrasinin standardını yükseltmiş olur. Bu seçimde tek tek insanlarla temas belirleyici olacak. Binali Yıldırım aktif bir seçim kampanyası yürütüyor. Yüz yüze herkese dokunarak, kimin kime nazı geçiyorsa bunları anlatabileceğimiz bir seçim kampanyası olacak.