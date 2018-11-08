Kurtoğlu: Varlığımız Türk varlığına armağan olsun

KURTOĞLU “Eğer hukuk devletinden bahsediyorsak, okullarımız, bu milli değerlere bağlı vatandaş yetiştirilmesi zorunluluğunu taşımaktadır. Büyük hizmeti olan Andımızın kaldırılması, hukuka aykırı bir işlemdi. Danıştay nihayet yıllar sonra hukuka aykırı bir işlemi ortadan kaldırarak tarihi bir karar vermiştir. Kararın gerekçesi çok yerindedir. Bu şekilde anayasaya ve yasalara uygun bir yargı kararına karşı çıkış olarak yargı üzerinde baskı kurmayı amaçlayan tavırlar hiç bir şekilde onaylanamaz. Türkiye bugün milli birliğe, milli bütünlüğe ve milli değerlere, çocuklarımızın milli hasletlere sahip olması gereken bir dönemdeyiz. Andın ideolojik bir tavrının olduğu yorumların hep temelindedir. Bu ihvancı kafa, maalesef idarenin belli bir kısmında sürüp gitmektedir. Buna karşın Türk milleti, buna güçlü bir şekilde tavrını gösterecektir. Ak Partili birçok yurttaşımız bu karşı çıkışa katılmayacaktır. Bu adımların geçmişte, milli irade ile geri çekilişini gördük. Bugün Türkiye’nin konumlandığı süreçte, karşılaştığımız tehditler perspektifinde değerlendirdiğimizde bu çok yanlıştır” dedi.