Kurtoğlu basınla buluştu

Haber: Alper KUTAY

24 HAZİRAN genel seçimlerine sayılı gün kala partilerin aday adaylarının çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Antalya Milletvekili aday adayı, Alanya İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da verilen yemekte Alanya basınıyla buluştu. Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu vurgulayan Kurtoğlu, "Ben tüm Antalya'da yaşayan, kendini buraya ait hisseden insanlara hitap etmek ve onları kucaklamak istiyorum. Nerede doğdukları önemli değil, Antalya'mızı sevip kalkındırmak isteyen herkesi seviyorum. Buradan yola çıkarak çalışmalarımı tüm Antalya insanları için yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ın dediği gibi, eli sıkılmamış ve hatırı sorulmamış tek bir insan kalmayıncaya kadar partim için çalışmak istiyorum. Öncelikli hedefimiz sayın Erdoğan'ı başkan yapmak ve güçlü bir meclis oluşturmaktır." diye konuştu.